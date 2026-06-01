Elas são candidatas a cargos diferentes e estão em posições diferentes, mas…. Márcia Rebeschini (vereadora reeleita) e Andrea Souza (ex-primeira dama) travarão uma disputa velada pelo voto em Nova Odessa.

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A corrida das duas terá como objetivo ajudar seus partidos (União BR no caso da vereadora) e PL no caso de Andrea. Mas a contagem de votos também vai apontar para as forças presentes na cidade em 2028.

Andrea se tornou presidente do PL de Nova Odessa e vai para sua primeira disputa. O meio político aposta que ela faz mais de 5 mil votos e o grupo mais próximo espera que ela se aproxime dos 10 mil votos- dada a forte concorrência vinda de cidades vizinhas.

Desafios de Márcia

Márcia tem 2 desafios na eleição. Pré-candidata a federal, ela precisará ter votação próxima à de Andrea (que vem a estadual) e mostrar que tem força nas urnas para manter firmes dois sonhos- ser presidente da Câmara e vir em uma chapa majoritária em 2028.

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