Lionel Messi está prestes a fazer história novamente. Quando entrar em campo na Copa do Mundo este ano, ele será o primeiro jogador a disputar seis edições do torneio — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. O craque tem a chance real de bater pelo menos quatro recordes históricos:

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Gols: Lionel Messi (13) está a 4 gols de superar o recorde do artilheiro Miroslav Klose (16) — com Kylian Mbappé (12) também na disputa.

Lionel Messi (13) está a 4 gols de superar o recorde do artilheiro Miroslav Klose (16) — com Kylian Mbappé (12) também na disputa. Vitórias: empatado com o brasileiro Cafu (16), Messi precisa de mais uma para igualar Klose (17).

empatado com o brasileiro Cafu (16), Messi precisa de mais uma para igualar Klose (17). Finais: Messi pode chegar à 3ª decisão e alcançar Cafu.

Messi pode chegar à 3ª decisão e alcançar Cafu. Participações: jogará a 6ª Copa e será recordista isolado, à frente de lendas como Cristiano Ronaldo (5) e Lothar Matthäus (5).

No livro Messi: O Gênio Completo (Editora Hábito), o jornalista Ariel Senosiain reúne 68 entrevistas exclusivas e reconstrói a trajetória do ídolo argentino até o título mundial que o consagrou no esporte.

Confira 5 curiosidades extraídas da obra:

O erro de nome na primeira convocação

A trajetória na seleção argentina quase começou com o nome errado. Quando Omar Souto, funcionário da AFA (Associação do Futebol Argentino), conseguiu o telefone da família Messi após folhear páginas amarelas em uma cabine telefônica, ele ligou para Jorge Messi e disse: “Temos interesse em convocar o Leonardo“. O pai corrigiu imediatamente: “O nome do meu filho é Lionel!”

A superação física para ficar mais alto

Antes de ser um gigante nos gramados, Messi enfrentou um desafio que quase barrou sua carreira. Diagnosticado com deficiência de hormônio de crescimento, ele media apenas 1,26m aos onze anos. Aos treze, já medindo 1,50m, intensificou o tratamento na base do Barcelona. E precisou de uma disciplina rigorosa, aplicando injeções de somatotropina sintética em si mesmo até atingir seus 1,70m.

O aval de Ronaldinho Gaúcho: “Melhor do que eu”

Em 2004, quando Messi era só um adolescente silencioso na pré-temporada do Barcelona na China, Ronaldinho Gaúcho já previa o futuro. O ídolo brasileiro, que vivia o auge de sua carreira e era o atual melhor do mundo, disse categoricamente à jornalista Cristina Cubero: “Esse cara vai ser melhor do que eu”.

O estilo “misterioso” mais conhecido do planeta

Alvo de teorias sobre sua introspecção, Messi é descrito no livro como alguém que “anda no campo enquanto observa o que acontece”. Seu pai revela que, desde criança, ele “se desligava” do que acontecia no jogo, parecendo ausente, até que recebia a bola e marcava o gol. Na sua primeira vez como capitão (2010), ele era tão tímido que “travou” ao tentar fazer o discurso motivacional no vestiário.

O painel que quase quebrou seu tornozelo

Em 2012, num amistoso épico em Nova Jersey, Messi marcou três gols contra o Brasil na vitória argentina por 4 a 3. A comemoração do terceiro gol (uma pintura onde ele driblou Marcelo e chutou no ângulo) foi tão insana que o elenco e a comissão técnica pularam sobre ele, derrubando um painel publicitário. O massagista Marcelo D’Andrea e o goleiro Orion tiveram que segurar o cartaz com as mãos para evitar que caísse sobre o craque e quebrasse seu tornozelo.

Todas essas curiosidades estão presentes no livro Messi: O Gênio Completo.

Clique aqui e conheça a obra!

Sobre o autor: Ariel Senosiain é palestrante e escritor. Nascido na Argentina, o jornalista desenvolveu sua carreira dentro da informação esportiva, com especial atenção ao mundo do futebol e seus principais treinadores e jogadores.

Sobre a editora: A Editora Hábito, selo de aperfeiçoamento pessoal da Editora Vida, dedica-se a conectar leitores a narrativas capazes de gerar mudanças significativas na rotina. Publica livros práticos e de fácil entendimento sobre temas como negócios, esportes, criatividade, empreendedorismo e neurociência. Entre os títulos estão: Messi: O Gênio Completo, Lições de Liderança de um Campeão, Como expandir seu negócio e Organize sua desordem mental.

Leia + sobre esportes