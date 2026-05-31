Com o tema “Respeito e dignidade: diga não ao assédio no ambiente de trabalho”, a SIPAT deste ano promoveu importantes reflexões sobre segurança, saúde física e mental, ética profissional, humanização, prevenção ao assédio, alimentação saudável e gestão hospitalar, fortalecendo a cultura do cuidado e da valorização dos profissionais.

Ao longo de cinco dias de atividades, a iniciativa reuniu mais de 500 colaboradores nas palestras, ações educativas e momentos de integração realizados na unidade.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM Americana), em Americana, encerrou nesta sexta-feira (29) a programação da SIPAT 2026 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), promovida pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).

A programação contou com palestras de especialistas de diversas áreas, além de atividades interativas e sorteios de brindes, incentivando o engajamento e a participação das equipes multiprofissionais ao longo de toda a semana.

“O resultado desta SIPAT foi extremamente positivo. Tivemos uma participação muito expressiva dos colaboradores, com grande engajamento nas palestras e discussões propostas. Isso demonstra o comprometimento das equipes com a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, respeitoso, humanizado e colaborativo. Mais do que uma obrigação legal, a SIPAT reforça o nosso compromisso com a valorização e o cuidado com cada profissional que atua no HMA”, destacou o diretor-geral, Ruy Santos.

A presidente da CIPA, Renata Bueno, ressaltou o empenho da comissão na organização da semana e a receptividade dos profissionais. “Encerramos esta SIPAT muito satisfeitos e felizes pelo envolvimento e a participação ativa dos colaboradores na programação. Foi uma semana muito especial em que vivemos momentos importantes de aprendizado, troca de experiências e conscientização sobre temas fundamentais para o nosso dia a dia no ambiente hospitalar”, afirmou.

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, também destacou a relevância da SIPAT na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro, acolhedor e humanizado para os profissionais.

“A SIPAT é um momento muito importante de conscientização, integração e valorização das pessoas que fazem o Hospital Municipal diariamente. Ficamos muito felizes com o envolvimento e a participação expressiva dos colaboradores ao longo de toda a programação. Iniciativas como essa fortalecem o trabalho em equipe, estimulam a conscientização e contribuem diretamente para um ambiente cada vez mais saudável, respeitoso, colaborativo e alinhado à qualidade da assistência prestada à população”, disse.