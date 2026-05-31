A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste promoveu durante o mês de maio uma série de capacitações voltadas a gestores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino, instituições particulares e filantrópicas (Bolsa Creche/OS), dentro das ações do Projeto Gota d’Água 2026 – Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”, do Consórcio PCJ.

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Os encontros, em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), aconteceram no Museu da Água, nos dias 8, 11 e 22 de maio, e foram conduzidos pelos interlocutores das Bacias PCJ, Felipe Gasparoto e Sandra Uetuki Nicoleti. O objetivo foi apresentar o tema da edição 2026 do projeto: “A Gestão da Água Através do Tempo”.

Participaram das formações diretores, coordenadores e equipes de apoio pedagógico das EMEFEIs, EMEIs, ADIs, CIEPs, Projeto SER, além de representantes de escolas particulares e filantrópicas. A iniciativa reforçou o diálogo sobre educação ambiental e o papel das unidades escolares na conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos.

Atividades do capacita

Durante as atividades, os participantes refletiram sobre a evolução do uso da água nas Bacias PCJ e também sobre a história da utilização dos recursos hídricos em Santa Bárbara d’Oeste, compreendendo a relação entre o desenvolvimento do município e a água ao longo do tempo. A programação contou com palestra e dinâmica interativa, promovendo debates sobre os desafios atuais e futuros relacionados à gestão hídrica.

Divididos em grupos, os gestores discutiram questões ligadas ao passado, presente e futuro da água, compartilhando experiências e propostas de ações voltadas à preservação e ao uso consciente dos recursos naturais. A atividade proporcionou momentos de troca de conhecimento e reflexão sobre a importância de formar estudantes cada vez mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade.

As capacitações também destacaram a relevância das práticas pedagógicas voltadas à responsabilidade ambiental desde a infância, incentivando o desenvolvimento de projetos educacionais que contribuam para a construção de um futuro mais sustentável.

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