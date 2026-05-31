O Brasil abriu 1 a 0 no Panamá no amistoso disputado no Maracanã (RJ) na partida de despedida da seleção do país. O gol marcado por Vini Jr saiu antes do primeiro minuto de jogo.
Ele recebeu a bola na intermediária da defesa do Panamá e chutou de longe, no ângulo do goleiro.
O Panamá empatou aos 13 minutos em lance de cobrança de falta. Murillo chutou, a bola bateu na barreira enganou o goleiro Alisson.
Vini Jr será o principal nome da seleção no mundial. Craque do Real Madri, ele foi eleito melhor do mundo no atual ciclo de Copa do Mundo e vai pro Mundial com a missão de liderar o 11 de Ancelotti na busca do hexa.
Brasil em busca do Hexa
O time canarinho estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho contra o Marrocos. Antes, tem um amistoso contra o Egito, mas este já no estrangeiro.
