O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre melhorias estruturais e limpezas em bueiros do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No documento o parlamentar afirma que recebeu em seu gabinete moradores que tem reclamado da falta de limpeza das estruturas conhecidas como bocas de lobo, dificultando o escoamento de água da chuva e causando alagamentos, acúmulo de água nas vias, mau cheiro e transtornos à população.

Fala Pastor Miguel Pires

“Além da necessidade de limpeza periódica, moradores também apontam a existência de bocas de lobo danificadas, sem tampas ou com estruturas deterioradas, oferecendo riscos à segurança”, afirma Pastor Miguel.

O autor pergunta quais ações vêm sendo realizadas no município; se existem estudos e cronogramas para ampliação dos serviços de limpeza, manutenção e recuperação dos bueiros e se a prefeitura dispõe de equipe própria ou realiza contratação de empresa terceirizada para a execução dos serviços de desobstrução e limpeza.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Leia + sobre política regional