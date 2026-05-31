Evento terá apresentação do grupo Madeira Brasil e contação de “causos” com o professor José Justino; projeto integra Semana Cultural de junho, promovida pela Prefeitura

Hortolândia entra no clima das festas juninas. O projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor vai montar um “arraiá” na sede da Prefeitura. O evento abre a programação da Semana Cultural de junho. O projeto terá a apresentação do grupo Madeira Brasil com o professor José Justino, nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às 7h45, no Paço Municipal, localizado na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

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O grupo irá tocar um repertório temático com músicas juninas. Para alegrar o público, o professor irá contar “causos” divertidos e curiosos. O Madeira Brasil, formado por clarinetas, é um dos grupos do CEM (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia) Maestro Ronaldo Dias de Almeida. José Justino é docente do CEM.

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

Projeto- O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Neste ano, a Semana Cultural já teve apresentações da dupla sertaneja Gian & Giovani e o festival Vozes da MPB, com os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

Semana Cultural de junho de Hortolândia – Projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor com grupo Madeira Brasil e professor José Justino:

Data: 01/06 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: Livre

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