O brasileiro João Fonseca segue fazendo história em Roland Garros. Ele é o primeiro brasileiro a avançar para as quartas-de-final do Grand Slam desde a geração de Guga Kuerten.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele venceu o dinamarquês Casper Rudd este domingo por 3 a 1 e volta a jogar na terça-feira em busca de vaga na semifinal. Aos 19 anos, Fonseca venceu mais um tenista no top 20 da ATP.

Após conquistar a maior vitória da carreira, de virada, em cinco sets, contra o sérvio Novak Djokovic, João também encontrou dificuldades contra Rudd. O norueguês de 27 anos é especialista na superfície de saibro e possui em seu currículo duas finais em Roland-Garros.

Adversário de João Fonseca

Na próxima fase, João irá enfrentar o tcheco Jakub Mensik. O tenista de 20 anos eliminou neste domingo o número 13 do mundo Andrey Rublev por 3 sets a 2.

Leia + sobre esportes