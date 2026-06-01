O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 205 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Carga e Descarga – Sem Experiência 8

Ajudante de Cozinha Temporário – Sem Experiência 15

Ajudante de Expedição – Sem Experiência 2

Ajudante de Motorista – Com Experiência 2

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 26

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 10

Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 4

Balconista – Com Experiência 2

Balconista de Açougue – Sem Experiência 2

Cozinheiro Geral Temporário– Sem Experiência 15

Eletricista – Com Experiência 3

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1

Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Marceneiro – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3

Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1

Operador de Serigrafia – Sem Experiência 2

Operador de Vendas (Lojas) – Com Experiência 3

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção 2

Leia + sobre economia, emprego e mercado