O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 205 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT
Ajudante de Carga e Descarga – Sem Experiência 8
Ajudante de Cozinha Temporário – Sem Experiência 15
Ajudante de Expedição – Sem Experiência 2
Ajudante de Motorista – Com Experiência 2
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 26
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1
Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 10
Auxiliar no Serviços de Alimentação – Sem Experiência 4
Balconista – Com Experiência 2
Balconista de Açougue – Sem Experiência 2
Cozinheiro Geral Temporário– Sem Experiência 15
Eletricista – Com Experiência 3
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1
Encanador de Manutenção – Sem Experiência 3
Lavador de Veículos – Sem Experiência 1
Marceneiro – Com Experiência 1
Motorista de Caminhão – Com Experiência 2
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3
Operador de Máquinas Fixas, em Geral – Sem Experiência 1
Operador de Serigrafia – Sem Experiência 2
Operador de Vendas (Lojas) – Com Experiência 3
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção 2
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