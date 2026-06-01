Campinas será tomada por uma grande celebração de fé, música e espiritualidade no próximo dia 6 de junho. A Praça Arautos da Paz recebe o 20º Fest Gospel Marcha para Jesus, que chega à sua edição histórica prometendo reunir cerca de 60 mil pessoas em um dos maiores encontros gospel do interior de São Paulo.

Com mais de 12 horas de programação e uma megaestrutura, o festival reforça sua posição como um dos principais eventos do segmento no país. Repetindo o sucesso de 2025, o público vai poder conferir o maior palco já montado na Arautos da Paz. São 36 metros de extensão, 12 metros de altura e um painel de LED de 340 metros lineares, criando uma experiência imersiva de som, luz e fé.

A edição deste ano reúne alguns dos maiores artistas da música gospel brasileira em uma programação especial. Gabriela Rocha, uma das vozes mais influentes do gospel mundial, lidera o line-up com um repertório que soma bilhões de visualizações e marca gerações. A dupla Jefferson e Suellen, desde o lançamento do single Labareda, segue realizando apresentações pelo Brasil. Inspirando plateias por onde passa, o casal traz entre os sucessos que marcaram a carreira as músicas do álbum ´Ele vem´.



A cantora Julliany Souza leva ao palco canções como ‘A Casa é Sua e Lindo Momento’, em apresentações que unem emoção, fé e testemunho de vida. A banda Morada, referência entre o público jovem, também integra a programação com sucessos como ‘É Tudo Sobre Você e Uma Coisa’, reforçando sua força dentro da nova cena gospel brasileira. Já a jovem Maria Marçal, fenômeno das plataformas digitais, promete um dos momentos mais emocionantes do evento com interpretações que ultrapassam milhões de reproduções. A cantora Stella Cardoso, também uma das idealizadoras da Marcha para Jesus na RMC, traz mensagens de fé e adoração que dialogam diretamente com o público presente.

Para o idealizador do Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus, André Zidane, o evento vai além da música. “A cultura gospel é antes de tudo uma celebração. A cada edição, vemos famílias inteiras vivendo momentos dedicados ao louvor, à esperança e à comunhão cristã. E é isso que dá sentido ao nosso trabalho”, afirma André Zidane.

O evento será realizado a partir das 10h30 e contará ainda com praça de alimentação, espaço kids e áreas inclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), reforçando seu caráter familiar e acolhedor.

A entrada é gratuita.

SERVIÇO

20º Fest Gospel Marcha para Jesus

6 de junho, a partir das 10h30

Praça Arautos da Paz – Campinas (SP)

Entrada gratuita