A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fechou o primeiro quadrimestre de 2026 com um superávit de R$ 41,2 milhões. O balanço financeiro do período foi apresentado pela Secretaria de Fazenda durante audiência pública, nesta quarta-feira (27), na Câmara Municipal.

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Nos quatro primeiros meses do ano, a Administração Municipal arrecadou R$ 362,6 milhões e somou R$ 321,4 milhões em despesas liquidadas. Os setores com maior investimento foram Saúde, com R$ 95,5 milhões, e Educação, com R$ 77,4 milhões.





Números Santa Bárbara

Segundo a Secretaria de Fazenda, os números mostram que as metas estipuladas para 2026 estão sendo seguidas, com expectativa de cumprimento integral do orçamento previsto pela Prefeitura para este ano.

A reunião foi transmitida pelos canais oficiais de comunicação do Legislativo (TV Câmara) e da Administração Municipal (Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz). Na oportunidade, foram apresentados relatórios sobre receitas, despesas, investimentos e demais indicadores fiscais do período.

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