O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), reunido nesta quarta-feira (27) no SENAC Americana, iniciou o processo de mobilização para a elaboração do novo Plano Diretor de Turismo. O documento atual será revisado em 20 encontros semanais, com início previsto para 25 de junho e término em 12 de novembro.

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O Plano Diretor de Turismo reúne índices e dados geográficos do município, informando sua localização regional e acessos e a infraestrutura existente, além de aspectos históricos e culturais, legislação de apoio ao turismo e a participação de Americana no desenvolvimento regional.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi atua no fomento ao setor turístico do município por meio de diversas ações, incluindo a promoção de grandes eventos com potencial de atração de público de outros municípios, e a elaboração do novo Plano Diretor de Turismo municipal vai detalhar ações, guiando o desenvolvimento do segmento e da economia local”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As reuniões de trabalho ocorrerão das 8h30 às 11h30, no SENAC Americana, com a participação de membros indicados pelo COMTUR e representantes do Poder Público ligados às seguintes secretarias e setores municipais: Gestão de Convênios, Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Cultura e Turismo, Patrimônio, Educação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Guarda Municipal.

Participação em Americana

A Câmara Municipal de Americana também indica um representante do Legislativo local e haverá ainda participação da sociedade civil por meio do segmento de turismo. As inscrições para munícipes interessados terão início em 17 de junho.

A oficina de revisão e elaboração do novo Plano Diretor de Turismo de Americana terá carga horária de 60 horas, durante as quais serão realizadas pesquisas de demanda e revisão completa do Plano com atenção a pontos como inventário turístico, prognóstico e plano de ação, além de debate e consolidação da vocação turística do município.

O SENAC sedia ainda o Fórum sobre o Plano Diretor de Turismo de Americana, no dia 17 de junho às 18h30. Os munícipes podem se inscrever de 1 a 16 de junho. Os presentes no fórum serão convidados a participar do processo de revisão do Plano Diretor de Turismo de Americana.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3408-4800 e por e-mail [email protected].