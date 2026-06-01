O presidente da Câmara de Nova Odessa Oseias Jorge (PSD) e o prefeito por 4 vezes Manoel Samartin se encontraram este domingo para falar de amenidades mas também de política e do futuro da cidade. Samartin voltou a se interessar pela política local depois de ter ‘apenas olhado’ as eleições de 2016, 2020 e 2024.

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E Oseias é nome forte para a disputa totalmente em aberto na cidade para 2028. “Foi um bate papo bem leve que pode render bastante já a partir de 2027”, disse o presidente da CM. Ele também ressaltou que o respeito pelo ‘eterno prefeito’ Samartin permanece. “Com quem mais se pode aprender sobre gestão e política na nossa cidade do que com o Manoel”, questionou o vereador.

Oséias e a corrida em Nova Odessa

Além de Oséias, também estão cotados para vir em 2028 o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) ou sua esposa Andrea, o vice-prefeito Alessandro Mineirinho e um nome da 3a ou 4a via vindo dos vereadores ou da empresária Juçara Rosolén.