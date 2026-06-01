A FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e o Cecomercio (Centro do Comércio do Estado de São Paulo) elegeram, nesta quinta-feira (21/5), as diretorias das entidades para o período 2026–2030. A escolha ocorreu na sede da FecomercioSP, na capital paulista, reunindo empresários e presidentes de mais de 120 sindicatos patronais filiados, entre eles o presidente do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), Vitor Fernandes.

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O empresário e advogado Ivo Dall’Acqua Júnior foi eleito presidente da Federação. Apoiado por Abram Szajman para sucedê-lo na condução da FecomercioSP e dos Conselhos Regionais do Sesc-SP e do Senac-SP, Ivo exerce, atualmente, a função de primeiro vice-presidente da Entidade. Ocupa também a diretoria da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), onde preside a Comissão de Negociação Coletiva do Comércio.

“Desfrutar da confiança do presidente Abram me motiva a levar adiante as iniciativas que estamos desenvolvendo em defesa da liberdade para empreender. Assumirei a Federação das mãos de um homem que compreendeu, como poucos, a importância da liderança empresarial na construção de um país melhor”, afirma o presidente eleito.

Natural de Araraquara, Ivo presidiu o Sincomercio do município. No setor privado, trabalhou no varejo de tintas e vernizes, automóveis e máquinas agrícolas. Também atuou na Justiça do Trabalho como juiz classista representante dos empregadores na Junta de Conciliação e Julgamento de Araraquara e no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas.

Na Federação, conduziu por anos as negociações das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) com as entidades representativas dos trabalhadores. É um dos principais interlocutores da CNC na Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra.



Vitor Fernandes votou em São Paulo

Trabalho em rede

A nova gestão tem como premissa o fortalecimento da representação empresarial. Um dos eixos dessa agenda é o Programa (I)Nova, iniciativa dedicada à integração e ao fortalecimento dos sindicatos filiados.

“O Programa (I)Nova foi concebido para garantir que os Sindicatos possam ampliar a capacidade de articulação das bases empresariais. Sou gregário por natureza e acredito na construção coletiva. Os melhores resultados surgem quando há diálogo e atuação estruturada”, destaca Ivo.

A FecomercioSP representa mais de 1,8 milhão de empresas de todos os portes dos setores de Comércio, Serviços e Turismo. Juntos, esses segmentos respondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista — cerca de 10% do PIB brasileiro — e responsáveis por aproximadamente 10 milhões de ocupações.

Presença em Brasília FecomercioSP

Considerando a importância de um ambiente econômico mais favorável ao empreendedorismo, a Entidade vem ampliando sua participação nos debates sobre política econômica no Congresso e junto aos demais Poderes. Nesse contexto, uma das iniciativas previstas é a inauguração de uma sede em Brasília, com o objetivo de fortalecer a interlocução com o Poder Público e ampliar a representação institucional do setor produtivo.

“O ambiente regulatório nunca foi tão complexo para quem empreende. Inseguranças jurídica e trabalhista, pressão tributária e custos operacionais que sufocam a atividade produtiva são temas que nascem em Brasília e impactam diretamente o cotidiano de milhões de empresários. Para isso, ampliaremos nossa contribuição a esses debates”, analisa o presidente eleito.

Composição

Ao lado de Ivo, foram eleitos: os vice-presidentes Rubens Torres Medrano, Gisela Lucas de Araujo Lopes, Márcio Olívio Fernandes da Costa, Manuel Henrique Farias Ramos e Carlos Alberto D’Ambrosio; os diretores-secretários Antonio Deliza Neto, Luis Cesar Bigonha, Milton Zamora, Sérgio Vanderlei da Silva; e os diretores tesoureiros Reinaldo Pedro Correa, Marcelo Braga, José Antonio Scomparin e D’Artagnan Balsevicius Junior.