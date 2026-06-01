A Câmara Americana realiza na hoje sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense a Herb Antonio da Silva Carlini e Ricardo dos Santos, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

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A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria da vereadora Talitha De Nadai (PDT). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Biografias

Ricardo dos Santos- Tite

Ricardo dos Santos, conhecido como Tite, nasceu em 1979 na cidade de São Paulo, e com apenas um mês de vida mudou-se para Americana com seus pais, cidade onde cresceu e construiu sua trajetória pautada no cuidado com o próximo e no trabalho em prol da população americanense.

Pai de Júlia e avô de Maria Luiza, foi servidor público por mais de 20 anos, atuando no DAE, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na Câmara Municipal de Americana, sempre exercendo suas funções com dedicação e compromisso com o desenvolvimento do município.

Em 2020 candidatou-se ao cargo de vereador, conquistando 616 votos e ficando como suplente. Já em 2024, voltou a disputar as eleições, obtendo 1.187 votos. Durante sua atuação como suplente, apresentou proposituras voltadas à integração, segurança e qualidade de vida dos idosos, além do incentivo ao esporte e à inclusão social, causas que defende com empenho.

Muito atuante principalmente nos bairros São Vito e São Manoel, desde 2021 desenvolve trabalho voluntário no Esporte Clube São Manoel, contribuindo com um projeto que oferece aulas de futebol gratuitas para cerca de 400 crianças e adolescentes. A iniciativa busca promover o desenvolvimento físico e cognitivo, incentivar o trabalho em equipe, fortalecer a autoestima e contribuir para a saúde e o bem-estar dos alunos e suas famílias.

Ao longo de sua trajetória, também promove ações solidárias e iniciativas em apoio a entidades que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre buscando colaborar para uma cidade mais humana e acolhedora.

Herb Antonio da Silva Carlini

Herb Antonio da Silva Carlini nasceu em 1951, é graduado em História e Estudos Sociais, com pós-graduação em História. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou no Magistério e na Administração Pública, com destaque nas áreas de Educação, Cultura e Gestão de Governo. Casado com Valeria Alves Carlini, tem os filhos Igor Leandro Carlini e Yuri Leandro Carlini e dois netos.

Foi vice-prefeito de Americana entre 1989 e 1992, além de presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo no biênio 1991/1992 e secretário de Articulação e Mobilização da entidade entre 2001 e 2003.

Também atuou como consultor e palestrante na área de Educação Integral em diversos municípios paulistas, além de colaborar com o Ministério da Educação na obra “Caminhos da Educação Integral no Brasil”, relatando a experiência de implantação dos CIEPs em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Em Americana, exerceu os cargos de secretário municipal de Educação e secretário municipal de Cultura entre 1997 e 2002. Já entre agosto de 2013 e dezembro de 2014, foi secretário adjunto de Governo da Prefeitura Municipal de Americana. Também atuou como secretário municipal de Educação em Santa Bárbara d’Oeste.

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