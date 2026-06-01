Ocorrências da Polícia Militar em Sumaré resultaram em cinco pessoas mantidas à disposição da Justiça, além da apreensão de drogas, arma de fogo e recuperação de motocicleta roubada

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou quatro ocorrências de destaque entre a madrugada e a noite de domingo (31) em Sumaré. As ações resultaram na apreensão de dois adolescentes por ato infracional de roubo e na prisão de três homens por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tráfico de drogas.

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A primeira ocorrência foi registrada durante a madrugada, quando policiais militares visualizaram duas motocicletas Yamaha/Fazer 250 sem placas transitando pela Avenida Minasa, no Matão. Os veículos tinham características semelhantes às informadas pelo COPOM em uma tentativa de roubo de motocicleta ocorrida nas proximidades da Rodovia Anhanguera.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e fugiram. Durante o acompanhamento, três suspeitos abandonaram as motocicletas e tentaram escapar a pé, mas foram detidos. A PM constatou que uma das motos havia sido roubada em Campinas. As vítimas reconheceram formalmente os adolescentes como autores do crime. Dois menores permaneceram apreendidos e um foi liberado aos responsáveis.

Também na madrugada, policiais foram acionados para averiguar a denúncia de um homem armado dentro de um veículo nas proximidades de uma adega no Jardim Picerno. Durante a abordagem, os agentes localizaram uma pistola calibre .765 com carregador na cintura do suspeito, de 37 anos. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Já à noite, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Parque Itália. A vítima relatou que foi agredida pelo companheiro durante uma discussão, tendo sido puxada pelos cabelos e atingida com a cabeça contra uma parede. Segundo o relato, o agressor ainda encostou uma faca em seu pescoço enquanto fazia ameaças.

O homem, de 29 anos, foi localizado e detido. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda na noite de domingo, policiais realizavam patrulhamento pela Vila Vale quando um suspeito tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Após breve perseguição a pé, o homem, de 22 anos, foi abordado.

Durante a ocorrência, a equipe recebeu imagens gravadas por um morador mostrando a movimentação do tráfico de drogas no local e indicando o ponto onde os entorpecentes estavam escondidos. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso por tráfico de drogas.

Na ação, foram apreendidos R$ 295 em dinheiro, um celular, 68 gramas de maconha, 56 gramas de crack, 40 gramas de cocaína e 10 gramas de “dry”.

Ao todo, as ocorrências do 48º BPM/I terminaram com cinco pessoas mantidas à disposição da Justiça, sendo dois adolescentes apreendidos por roubo e três adultos presos por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tráfico de drogas.