Veículo faz exames para mulheres agendadas previamente até esta sexta-feira (05/06); meta é realizar 80 exames por dia; ação é parceria da Prefeitura com a ONG Américas Amigas

A Prefeitura de Hortolândia continua realizado parcerias para projetos e programas. Uma delas é a carreta de mamografia que está no município. O veículo iniciou atendimento, nesta segunda-feira (1º), às 8h, e irá funcionar até às 16h30. A meta é realizar 80 mamografias por dia para mulheres já agendadas previamente.

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A carreta ficará estacionada até esta sexta-feira, dia 5, na rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, no Jardim Sumarezinho, em frente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ação é promovida pela Secretaria de Saúde em conjunto com a ONG (Organização Não Governamental) Américas Amigas. Esta é a segunda vez que o veículo vem a Hortolândia. A carreta atendeu mulheres no ano passado.

A Secretaria de Saúde reforça que serão atendidas mulheres que estavam na fila de espera nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para realizar o exame. Elas foram convocadas a comparecer na carreta em dia e horário já previamente agendados.

À medida que chegavam, as pacientes eram encaminhadas para o atendimento em uma sala dentro da igreja, onde aguardavam serem chamadas. Para tornar o atendimento mais humanizado, dentro da carreta as mulheres aguardam em uma salinha com música ambiente e equipamento de climatização de ar. A realização do exame é feita também ao som de música ambiente. O resultado fica pronto no mesmo dia.

Professora elogia ação em Hortolândia

Uma das primeiras pacientes a chegar foi a professora Débora Sarracini de Souza, de 40 anos. Moradora da região central, ela veio junto com a filha Selena, de um ano e três meses.

A professora destacou a importância do exame como medida preventiva. “É muito importante fazer, pois teve casos de Câncer de Mama em pessoas da minha família, como minha mãe, tias e primas. Outra coisa muito boa é que a gente já sai com o resultado do exame hoje mesmo”, elogiou a professora.