A Novo Nordisk, única farmacêutica a produzir semaglutida biológica original para o mercado brasileiro, amplia ações de acesso aos tratamentos com as “canetas emagrecedoras” com condições exclusivas para Wegovy (semaglutida biológica original injetável), indicada para o tratamento de obesidade, e com Rybelsus® (semaglutida biológica original oral), para diabetes tipo 2.

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No Brasil, as únicas apresentações de semaglutida com indicação para obesidade devidamente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluem, exclusivamente, os medicamentos biológicos desenvolvidos pela Novo Nordisk.

Wegovy, produzido e comercializado pela Novo Nordisk;

Poviztra, produzido pela Novo Nordisk e distribuído pela Eurofarma, primeira farmacêutica brasileira a comercializar semaglutida no País, desde outubro de 2025.

Além disso, a companhia destaca que é a única farmacêutica com estudos clínicos próprios e programa robusto de desenvolvimento científico capazes de demonstrar segurança, eficácia e qualidade da semaglutida biológica original aprovada pelas autoridades regulatórias. Os dados clínicos que embasam a segurança da semaglutida da Novo Nordisk incluem 50 estudos globais e locais, com mais de 60 mil pacientes participantes e foram publicados em periódicos científicos de alta credibilidade. Além disso, mais de 49 milhões de pessoas, em todo mundo, já foram tratadas com terapias contendo semaglutida desde 2018.

Preços reduzidos nas farmácias

A Novo Nordisk mantém as iniciativas comerciais de acesso ao tratamento de obesidade e diabetes desde junho de 2025, quando houve a primeira redução de preço realizada nos últimos 12 meses.

Entres as novas iniciativas comerciais, o paciente recebe sem custo a dose inicial de 0,25 mg na compra de qualquer dosagem de Wegovy. Na prática, o benefício pode reduzir o custo para o paciente em até 50%. Neste caso, as condições especiais que envolvem a dosagem de Wegovy 0,25mg são válidas até o final dos estoques.

Além disso, a nova dinâmica de preços para Wegovy na dosagem 2,4 mg permite a aquisição de 3 (três) canetas pelo preço de 2 (duas). As condições especiais para Wegovy 2,4mg são válidas até o final do mês de junho.

Já para Rybelsus, seguem as condições diferenciadas em todas as dosagens de 3 mg, 7 mg e 14 mg, por tempo indeterminado. Na compra de duas caixas, o custo mensal é de R$ 575 no e-commerce ou R$ 625 em lojas físicas.

Para adesão às iniciativas, é necessário apresentar o pedido médico, ter cadastro no programa NovoDia e realizar a aquisição em canais credenciados.

Resultados comprovados por estudos científicos

A Anvisa aprovou recentemente o uso da dose terapêutica de 7,2 mg de Wegovy a partir do estudo STEP UP, no qual a formulação mostrou perda de peso média de 28%, nos respondedores precoces. O dado reforça o perfil clínico de confiabilidade e eficácia da semaglutida biológica original injetável com máxima potência no tratamento da obesidade, considerando os estudos já realizados com essa molécula.

Além da perda de peso, o tratamento com semaglutida possui outros benefícios, incluindo a preservação de massa magra, já que 84% do peso perdido vem da gordura corporal. Os estudos mostram ainda redução do desejo por cigarro e álcool, melhora na saúde mental, proteção cardiovascular e diminuição da gordura no fígado.

Em um cenário de crescimento da obesidade e do diabetes no Brasil e no mundo, a empresa reafirma sua liderança científica e seu compromisso com acesso a tratamentos baseados em evidência.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa global líder em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é promover mudanças para combater doenças crônicas graves, com base em nossa experiência em diabetes. Fazemos isso por meio da inovação científica, ampliando o acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, finalmente, curar doenças. A Novo Nordisk emprega cerca de 68.800 pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em aproximadamente 170 países. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG). Para mais informações, visite www.novonordisk.com.br e siga nossos perfis oficiais nas redes sociais Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Referências Científicas:

Bula de Wegovy. Aprovada pela Anvisa em 17/04/2026. Bula de Ozempic. Aprovada pela Anvisa em 17/04/2026. Bula de Rybelsus. Aprovada pela Anvisa em 17/04/2026. Sorli C, Harashima S ichi, Tsoukas GM, Unger J, Karsbøl JD, Hansen T, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide monotherapy versus placebo in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 1): a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, multinational, multicentre phase 3a trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2017 Apr;5(4):251–60. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al.; STEP 1 Study Group. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989–1002. Aroda VR, Rosenstock J, Terauchi Y, et al. PIONEER 1: Randomized Clinical Trial of the Efficacy and Safety of Oral Semaglutide Monotherapy in Comparison With Placebo in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2019 Sep 1;42(9):1724–32. data on file / company data Kairos WEB Brasil. Disponível em: Link Acesso em: maio/2026. Wharton S, Freitas P, Hjelmesæth J, et al. Once-weekly semaglutide 7·2 mg in adults with obesity (STEP UP): a randomised, controlled, phase 3b trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2025 Nov;13(11):949–63. Dicker D et al. Early responders to semaglutide 7.2 mg: a post hoc analysis of the STEP UP trial in adults with obesity. Obes Facts. 2026;19(Suppl 1):350. Abstract P04.002. Alissou M, Demangeat T, Folope V, et al. Impact of Semaglutide on fat mass, lean mass and muscle function in patients with obesity: The SEMALEAN study. Diabetes Obesity Metabolism. 2026 Jan;28(1):112–21 Lincoff MA, Brown-Frandson K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389:2221-2232. Sanyal AJ, Newsome PN, Kliers I, et al. Phase 3 Trial of Semaglutide in Metabolic Dysfunction–Associated Steatohepatitis. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa2413258 Arnaut T, Kazantseva K, Kvist K, et al. Changes in Alcohol/Tobacco Spending Among Users and NonUsers of Semaglutide for Weight Management. Poster presentation at ObesityWeek® 2025; 4–7 November 2025; Georgia World Congress Center (GWCC), Atlanta, Georgia, USA.