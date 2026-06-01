Várzea em alta- O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 1ª Divisão definiu as equipes classificadas para a segunda fase no último sábado (29), além dos times rebaixados.

A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) divulgou, nesta segunda-feira (1ª), a tabela de jogos das três rodadas da segunda fase e também abriu a janela de transferência para as equipes que seguem vivas na competição.

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Classificaram-se os quatro primeiros de cada grupo — eram duas chaves na primeira fase. No Grupo A, os classificados foram Grêmio Orquídeas, União São Fernando, Mollon e Zabani, respectivamente nessa ordem. No B, avançaram Real Ferroviário, Esmeralda, Milionários e Paysandu.

Por outro lado, o último colocado de cada chave jogará a segunda divisão no próximo ano: Chapecoense, que estava no Grupo A, e Linópolis City, do B.

Na segunda fase, os times jogam entre si dentro do grupo, e os dois melhores de cada chave garantem vaga nas semifinais. Veja como ficaram as chaves:

GRUPO C

Grêmio Orquídeas

Esmeralda

Mollon

Paysandu

GRUPO D

Real Ferroviário

União São Fernando

Milionários

Zabani

A segunda fase começa já no próximo sábado (6), com quatro partidas, que serão disputadas nos CEMs (Centros Esportivos Municipais) Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho, e José Aparecido Rocha, no Laudissi. Os jogos ocorrem em dois horários: às 13h30 e 15h30. Confira a tabela completa:

1ª rodada | 6/6 (sábado)

13h30 – União São Fernando x Milionários

15h30 – Grêmio Orquídeas x Esmeralda

CEM Claudemir Martim Daniel (Mirzinho)

13h30 – Real Ferroviário x Zabani

15h30 – Paysandu x Mollon

CEM José Aparecido Rocha – Laudisso

2ª rodada | 13/6 (sábado)

13h30 – Grêmio Orquídeas x Paysandu

15h30 – Milionários x Real Ferroviário

CEM Claudemir Martim Daniel (Mirzinho)

13h30 – Esmeralda x Mollon

15h30 – União São Fernando x Zabani

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

3ª rodada | 20/6 (sábado)

13h30 – Mollon x Grêmio Orquídeas

15h30 – Real Ferroviário x União São Fernando

CEM Claudemir Martim Daniel (Mirzinho)

13h30 – Esmeralda x Paysandu

15h30 – Zabani x Milionários

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

Até quarta-feira (3), cada equipe classificada poderá incluir no elenco um atleta local (com vínculo com Santa Bárbara d’Oeste) que jogou a primeira fase para um dos times eliminados dentro da mesma divisão.

A transferência deve ser realizada mediante envio de e-mail pelo responsável da equipe, para [email protected]. A mensagem deve conter o nome completo do jogador e o nome da equipe à qual ele pertencia.

Veja os resultados dos jogos da sétima rodada, o último da primeira fase:

30/5 (sábado)

Milionários 2 x 1 Linópolis City

Grêmio Orquídeas 2 x 1 União São Fernando

Esmeralda 1 x 1 Paysandu

Mollon 0 x 0 Zabani

Tremendão 0 x 1 Real Ferroviário

Bosque 4 x 2 Chapecoense

No sábado (30), também houve a segunda rodada da segunda fase da 2ª Divisão. Por enquanto, os times que estão na zona de classificação para as semifinais são Planalto do Sol e Real Brasília, no Grupo D, e África e Javali/Unidos do Inocoop, no Grupo E. Falta apenas uma rodada para o fim desta etapa dessa competição. Confira os resultados:

30/5 (sábado)

Roma 1 x 2 Real Brasília

África 0 x 0 Javali/Unidos do Inocoop

São Joaquim 0 x 2 Migué

Lunáticos 1 x 4 Planalto do Sol

Várzea em Hortolândia

Pela segunda divisão, também são quatro times com 100% de aproveitamento. Torneios são organizados pela Prefeitura

Moleque Travesso, Real Fênix, São Miguel e Real São Bento são as equipes com 100% de aproveitamento após a conclusão da segunda rodada da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador, organizado pela Prefeitura. No final de semana, foram 10 jogos disputados pela divisão de elite. São 20 equipes divididas em dois grupos com 10 equipes em cada grupo. Times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, em turno único, nesta primeira fase.

SEGUNDA DIVISÃO

Pela divisão de acesso, Estrela Vermelha, Esquadrão City, Só Maloka e Perón são as equipes com duas vitórias em duas rodadas na segunda divisão. A divisão de acesso também conta com 20 equipes, divididas em dois grupos com 10 times em cada grupo. A fórmula de disputa é a mesma da primeira divisão.

HIPERMASTER 50+

Pela categoria Hipermaster 50+, são seis equipes na disputa. Todos se enfrentam nesta fase do torneio. Após a segunda rodada, disputada no final de semana, Unidos Boa Vista e Adelaide GRM são as duas equipes com 100% de aproveitamento até o momento.

CAMPOS MUNICIPAIS

A novidade neste ano é o retorno das partidas no campo do CAIC, no Jardim Amanda e do Estádio Tico Breda, localizado dentro do Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, localizado no Jardim Nova Hortolândia. Os espaços públicos passaram por recuperação total realizada pela Administração Municipal, sob determinação do prefeito Zezé Gomes.

FUTEBOL AMADOR

Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores.