Pelo terceiro ano seguido, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lidera o ranking de maiores depositantes de pedidos de patente entre as universidades paulistas, segundo a classificação divulgada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) , nesta semana. Na lista geral do Rankings de Depositantes 2025, a Unicamp avançou uma posição em relação ao ano anterior, ocupando o quinto lugar no país, entre empresas privadas e outras instituições públicas de ensino e pesquisa.

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A Unicamp, por meio de sua Agência de Inovação Inova Unicamp, registrou 73 dos 1.957 depósitos de patente de invenção do ranking . O número manteve a curva de crescimento dos últimos anos, e teve um aumento de mais de 80% no acumulado de três anos. No topo da lista também aparecem a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com 94 e 84 depósitos de pedido de patente, respectivamente, além da Universidade de São Paulo, com 65 pedidos.

“A permanência da Unicamp entre os destaques do ranking do INPI reflete o amadurecimento de ações estratégicas contínuas da Inova, focadas numa análise integrada das comunicações de invenção recebidas com um estudo de mercado, pensando em dar visibilidade e promover a transferência dessas tecnologias. Esse crescimento expressivo no acumulado de três anos demonstra que nossa proximidade com docentes, pesquisadores e alunos tem gerado resultados sólidos e sustentáveis. São iniciativas que fortalecem a cultura de proteção da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia e das parcerias para pesquisa e desenvolvimento na Universidade, e chancelam, ano após ano, a posição de vanguarda e o protagonismo da Unicamp no cenário estadual e nacional de inovação”, destaca Renato Lopes, diretor-executivo da Inova Unicamp.

Inova otimiza a gestão da propriedade intelectual

A Agência de Inovação da Unicamp é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) responsável pela gestão da política institucional de inovação e empreendedorismo da Universidade. A Inova Unicamp oferece um conjunto de serviços e suporte para alunos, pesquisadores e docentes, com o objetivo de transformar resultados de pesquisas em inovação e fortalecer o ecossistema de inovação da Unicamp.

Este processo abrange desde o recebimento e análise das comunicações de invenção até as etapas de depósito, divulgação, gerenciamento e negociação desses ativos, como o trabalho realizado no Portfólio de Tecnologias, que reúne todas as tecnologias protegidas da Universidade.

Buscando otimizar processos neste âmbito, a Inova passou a operacionalizar um processo de análise integrada de Propriedade Intelectual (PI) e Transferência de Tecnologia (TT). Ele considera um parecer conjunto de patenteabilidade, que analisa tanto a estratégia de proteção da invenção quanto a análise de mercado e a estratégia de oferta da tecnologia para o licenciamento ou outras formas de transferência.

O processo, que está sendo aplicado desde 2024, tem possibilitado uma gestão mais eficiente e transparente dos ativos de propriedade intelectual da Unicamp, principalmente as patentes, que têm passado por um processo de revisão periódica. O objetivo é avaliar regularmente as estratégias para potencializar a transferência dessas tecnologias. Além disso, o processo visa otimizar os custos de manutenção das patentes.



“O desenvolvimento de novos processos e procedimentos foi fundamental para otimizar nossas atividades. O processo de análise integrada de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, juntamente com o acompanhamento pós-contrato, permitiu uma transferência mais eficiente de conhecimentos para a sociedade e uma melhor alocação dos recursos investidos na manutenção dos ativos da Universidade”, comenta Iara Ferreira, Coordenadora de Negócios e Inovação na Inova Unicamp.

Universidades paulistas são destaque no ranking do INPI

As análises do INPI baseadas nos resultados de 2025 apontam o destaque do ecossistema universitário paulista, que conta com nomes como a Unicamp, a USP, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Juntas, elas somaram 189 depósitos, com 4 pedidos em codepósito entre elas. O impacto positivo das universidades e dos institutos de ciência e tecnologia na proteção da propriedade intelectual e inovação se traduz em números expressivos na lista do INPI, visto que o setor de Educação responde por 20,9% dos participantes do ranking.

Uma das formas que a Inova Unicamp atua para manter presença e relevância no cenário de proteção da propriedade intelectual são as formas de conexão com a comunidade interna. Em 2025, a Agência lançou uma disciplina de propriedade intelectual e inovação para a pós-graduação, com objetivo de capacitar os alunos no uso estratégico do sistema patentário e ampliar o potencial de transformação das pesquisas acadêmicas em soluções que possam ser aplicadas na sociedade.

Além disso, oferece oficinas de Busca de Anterioridade em Bases de Patentes e Mentorias Individuais em Propriedade Intelectual, que ajudam alunos, docentes e pesquisadores a verificar se seus resultados de pesquisa são passíveis de algum tipo de proteção: patente, registro de programa de computador, cultivar etc.

No último ano, a Agência também ampliou as atividades com a oferta de uma nova disciplina, a “Trilha do Conhecimento e da Inovação”, direcionada a alunos de pós-graduação da Unicamp e a implementação do InovaLab, um programa de aproximação a laboratórios, unidades, centros e núcleos de pesquisa da Unicamp. Seu objetivo principal é fomentar a inovação, identificar oportunidades de proteção e transferência de tecnologias, e conectar a comunidade acadêmica a oportunidades de conexão com empresas interessadas em parcerias de pesquisa.

“O resultado visto no ranking do INPI, com a Unicamp entre os maiores depositantes de patentes do país é resultado de uma atuação contínua voltada à consolidação da cultura de proteção da propriedade intelectual no cotidiano da comunidade acadêmica. Ao promovermos oficinas de busca de anterioridade, mentorias individuais e ampliarmos nossa presença nos laboratórios por meio de iniciativas como o InovaLab, conseguimos aproximar a pesquisa científica da estratégia de proteção tecnológica, reduzindo a distância entre a produção acadêmica voltada à publicação de artigos e a valorização do conhecimento por meio da proteção legal”, explica a Elisama Campelo, supervisora de propriedade intelectual na Inova.

Sobre a Inova Unicamp

A Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova Unicamp) é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unicamp e atende a todos os campi.

A Inova Unicamp foi criada em 2003 com o objetivo de identificar oportunidades e promover atividades que estimulam a inovação e o empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado.

A Agência apoia a comunidade na proteção da propriedade intelectual da Unicamp, na transferência de tecnologia, na consolidação de acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) entre a Unicamp e o setor empresarial. Ela também é responsável pela gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e da sua Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp), além de fomentar a comunicação e a cultura de empreendedorismo e de inovação com programas de relacionamento institucional, produção de conteúdos especializados e capacitações.