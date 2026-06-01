O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o cronograma de reformas, revitalizações e manutenção das praças públicas do município.

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No documento, o parlamentar destaca que a conservação adequada das praças contribui diretamente para segurança, acessibilidade, valorização dos bairros e fortalecimento da convivência social.

Fala Renan

“As praças públicas são espaços fundamentais para convivência, lazer, prática esportiva e qualidade de vida da população. Muitos moradores procuram o gabinete questionando sobre cronogramas de manutenção e revitalização em seus bairros. Nosso objetivo é garantir transparência, acompanhar o planejamento da administração e buscar melhorias para esses espaços tão importantes para a comunidade”, destacou Renan.

O autor questiona no requerimento quais espaços públicos estão atualmente incluídos na programação da prefeitura para receber melhorias, além dos prazos previstos para execução das intervenções e os critérios utilizados pela administração municipal para definição das praças contempladas. Renan também solicita informações ao Executivo sobre quais tipos de melhorias serão realizadas em cada área, incluindo serviços de iluminação pública, paisagismo, pintura, manutenção de playgrounds, academias ao ar livre, calçamento, acessibilidade e demais adequações estruturais.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira (26) e será encaminhado ao poder executivo para resposta.

Em resposta a requerimento de Jacira Chávare, prefeitura informa procedimentos para transporte de pacientes a outros municípios

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) recebeu um ofício da secretaria municipal de Saúde em resposta ao requerimento nº 342/2026, no qual solicitou informações sobre o transporte oferecido na rede pública de saúde aos pacientes atendidos em outros municípios.

No documento, a parlamentar perguntou os critérios adotados para concessão do transporte de pacientes para outros municípios e o fluxo de solicitação, autorização e agendamento do transporte, além de dados quantitativos sobre atendimentos e cidades onde são realizados e informações sobre a frota.

Na resposta, o secretário de Saúde, Danilo de Carvalho, informou que a concessão do transporte está condicionada à análise das informações apresentadas, sobre comprovação de residência em Americana por meio do Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde (CADSUS) e agendamento do atendimento na instituição de saúde.

A prefeitura informou ainda que a solicitação para o transporte deve ser realizada presencialmente pelo usuário ou por seu representante, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e que em situações específicas – como indisponibilidade de vagas ou necessidade de condições diferenciadas, como embarque domiciliar – poderão ser realizadas avaliações técnicas e/ou sociais individualizadas, visando garantir atendimento igualitário e adequado às condições do usuário.

Segundo os dados encaminhados pela secretaria, cerca de 3.689 usuários são atendidos mensalmente pelo Transporte Sanitário Eletivo. Atualmente, o município conta com uma frota de 33 veículos destinados ao serviço. “Nosso objetivo é entender como funciona o serviço e assegurar que os pacientes tenham acesso digno e eficiente ao transporte para seus tratamentos e consultas especializadas”, comentou Jacira.