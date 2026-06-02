O serviço de desinsetização na rede de esgoto dos bairros Jardim da Paz, Jardim Mário Covas e Jardim Pacaembu começa hoje. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inicia a ação que tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, prevenindo infestações e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população.

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O serviço é executado por equipe especializada em todos os bairros do município durante o ano e inclui a aplicação de inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita, além da colocação de iscas sólidas. Esses procedimentos atuam de forma complementar, promovendo o controle da proliferação de ratos e baratas no sistema de esgoto e, consequentemente, auxiliando no combate aos escorpiões, que se alimentam desses insetos.

Durante a execução do serviço, é importante que os moradores mantenham os ralos internos bem vedados, evitando que os insetos entrem nas residências. O produto utilizado tem ação imediata, provocando a morte rápida das pragas em contato com a substância.

Ação no Jardim da Paz a semana toda

Os trabalhos nos bairros Jardim da Paz, Jardim Mário Covas e Jardim Pacaembu devem seguir até o dia 5 de junho. Na sequência, entre os dias 6 e 10 de junho, as equipes atuarão nas regiões do Jardim Nova Americana e Vila Biasi. Entre os dias 11 e 13 de junho, o serviço será realizado no Vale do Rio Branco e, entre os dias 15 e 17 de junho, será atendido o bairro Vila Santa Maria.

A programação poderá sofrer alterações em função das condições climáticas ou de necessidades operacionais da autarquia.

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