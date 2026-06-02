A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, abriu consulta pública para ouvir a população sobre obras, melhorias e serviços que poderão integrar a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027. A participação popular está aberta até o dia 23 de junho, no site da Prefeitura de Americana, por meio de banner na parte superior da página inicial, em www.americana.sp.gov.br.
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A iniciativa permite que os moradores participem da definição de prioridades para a aplicação dos recursos públicos, contribuindo com sugestões que servirão de subsídio para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano. Todas as propostas enviadas serão analisadas pelas equipes técnicas da Prefeitura.
Segundo a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, a participação popular é fundamental para o recebimento de demandas e aperfeiçoamento dos programas de governo.
“Com a colaboração da população, conseguimos construir um orçamento mais eficiente, voltado ao desenvolvimento social e econômico sustentável de Americana, além de tornar a gestão pública mais dinâmica e próxima da comunidade”, destacou.
Pitaco em Americana
Os moradores podem encaminhar sugestões em diversas áreas, como:
• Asfaltamento e recapeamento;
• Saneamento básico;
• Iluminação pública;
• Moradia;
• Acessibilidade;
• Reformas e construção de unidades de saúde;
• Aquisição de equipamentos;
• Creches e escolas;
• Praças, parques e espaços culturais.
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