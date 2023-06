Empresário de mídia quer ser vice de Dr José

O Empresário de mídia barbarense Dennis Moraes se arriscou e

lançou seu nome na rede. Ele quer ser o candidato a vice do ex-vereador Dr José (PSB), segundo colocado nas eleições de 2020.

Moraes foi candidato a vereador em 2020 e não obteve sucesso nas urnas. Em 2020, houve outro empresário, do ramo de alimentação cotado para ser vice do então Peessedista. Mas o vice foi um veterano empresário da cidade.

Na enquete, ele pergunta “Eu seria um bom vice para Dr José?”. Além de media man, DM também tenta encaixar-se como marqueteiro local.

ROMPIMENTOS– Dr José e seu grupo hoje estão rompidos com boa parte da base que esteve junto na eleição anterior. O PSD, partido que deu abrigo ao médico em 2020, deve apostar suas fichas no vereador novato Eliel Miranda. Este caiu nas graças do ‘capo’ Gilberto Kassab e deverá ter importante aporte do fundo partidário no ano que vem. No meio político, EM diz que seu projeto é aumentar a projeção para vir forte para se eleger em 2026- foi bem votado em 2022 e faltaram algumas dezenas de milhares de votos para alcançar uma cadeira na Câmara Federal.

