Salles desiste de concorrer a prefeito SP 24

Um dos deputados mais votados de SP, o ex-ministro Ricardo Salles (PL)

desistiu de ser candidato a prefeito de São Paulo ano que vem. Ele passou o final de semana brigando com nomes fortes do partido e do bolsonarismo paulista e declarou que foi ‘derrotado pelo Centrão’ e que ‘a direita perdeu’.

Seu partido tende a apoiar seu xará Ricardo Nunes que vai tentar a reeleição no ano que vem. Salles tinha sido ‘abençoado’ por Eduardo Bolsonaro, mas na semana passada o grande líder Jair veio a São Paulo e se reuniu com Nunes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também já havia sinalizado que buscaria compor com Nunes, isolando Salles.

Foram descobertas transferências milionárias nas contas do Ricardo Salles, levantando a suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

“Bolsonaro errou na pandemia, era pra ter levado no 1o turno”, diz Costa Neto

Declaração do presidente do PL foi dada nesta segunda-feira, dia 05/06, em evento realizado em São José do Rio Preto (SP), a convite do deputado federal, Luiz Carlos Motta

São José do Rio Preto, 05 de junho de 2023 – Em visita a São José do Rio Preto (SP), no noroeste paulista, nesta segunda-feira, dia 05/06, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, comentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ter levado a eleição no primeiro turno, mas que um erro na estratégia política levou o candidato a ser derrotado nas urnas por Lula.

O político veio à cidade para participar da inauguração do diretório regional, o primeiro do Estado de São Paulo, a convite do deputado federal, Luiz Carlos Motta e do o coordenador do partido, o vereador licenciado e Secretário de Esportes e Lazer de Rio Preto, Fábio Marcondes.

“Bolsonaro errou na pandemia, era para levar no primeiro turno, mas errou na comunicação, principalmente em não ter fechado com nenhum partido antecipadamente”, disse a jornalistas que participavam do evento.

Indagado sobre o partido reagiria a uma possível inelegibilidade do ex-presidente, Costa Neto foi enfático. “Seria o maior crime neste País, Bolsonaro não cometeu crime algum”, frisou.

O presidente nacional do PL também comentou sobre um possível candidato do partido à prefeitura de São Paulo, eleições que devem ocorrer no próximo ano. “Temos que analisar o cenário eleitoral. Conseguimos eleger o governador de São Paulo, Pontes é um bom nome”, disse.

