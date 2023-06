“Heróis Mirins do HM” realiza mais 5 cirurgias infantis

Pouco depois das 7h, o pequeno Arthur Duarte Pompello, de 8 meses, desembarcou do carrinho elétrico em frente à porta do Centro Cirúrgico. Ele foi a primeira das cinco crianças que passaram por uma nova rodada de cirurgias eletivas neste sábado (3), na terceira edição do projeto “Heróis Mirins do HM”.

Franciele Duarte Pompello, a mãe do menino, não conhecia a iniciativa de humanização que tem como público-alvo os pacientes pediátricos. “Ele é pequeno mas adorou dirigir esse carro”, afirmou, antes de entrar na ala do Centro Cirúrgico acompanhando o filho.

O “Heróis Mirins do HM” é um projeto que envolve ações de acolhimento e de entretenimento para as crianças que são submetidas a cirurgias no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Durante a permanência no HM, os pacientes infantis ganham fantasias de super-heróis, pilotam um veículo miniatura até a ala cirúrgica, ficam em quartos ambientados e decorados (no pré e pós-cirúrgico), ganham kits (de pintura ou massinhas para modelar), um lanche especial e um Certificado de Coragem.

“Desde seu início, o Heróis Mirins do HM já acolheu 24 crianças que passaram por diferentes cirurgias aqui no hospital. É um projeto que já deu certo, pois sem dúvida cria uma atmosfera positiva e envolvente para os pacientes pediátricos”, afirma Andréia Santos, diretora da OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Wellington Mobilon, 30 anos, que estava na sala de espera em frente à maternidade do HM, aguardando ansiosamente o nascimento da filha Analiz, ficou curioso ao ver uma criança a bordo do carrinho elétrico. “Achei muito legal, porque ajuda a criança a se adaptar mais ao ambiente hospitalar, sentir menos medo. Achei bem bacana a iniciativa do HM”, disse.

O projeto de humanização

Criado em maio, o “Heróis Mirins do HM” é um dos programas de humanização do atendimento do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Foi idealizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social de saúde responsável pela administração do HM, da Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

