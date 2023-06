“O senhor precisa tomar chá de caráter”, diz Joi a Celso Ávila em discussão

Um discussão entre os vereadores Celso Ávila (PV) e Joi Fonasari (PV) marcou a sessão da semana passada – última terça-feira-, na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste.

Celso usou a tribuna para falar sobre a verba federal que será usada para subsidiar o transporte público barbarense, evitando que a passagem sofra reajuste, e, ao criticar o projeto, o mesmo disse, “se eu estiver errado, que algum vereador aqui me corrija”. Nesse momento, Joi ligou o microfone para se manifestar. “Vereador Celso, eu acredito que o Sr. está com amnésia, é verdade ou é mentira que o Sr. estava na reunião com as secretárias aqui na sexta-feira?”, questionou Joi.

Respondendo Joi, Celso afirmou que participou, mas que não concordou com o que foi colocado. Após isso, Joi voltou a relatar o que aconteceu na referida reunião que teve por objetivo explicar o projeto aos vereadores. “O Sr. estava na reunião, o Sr. concordou com todas as secretárias, fiz questão de falar Celso, você tem mais alguma dúvida? e você falou que não tinha dúvidas e estava tudo esclarecido e ainda deu parabéns às secretárias”, contou Joi.

Sem argumentos, Celso retrucou Joi dizendo que o mesmo estava tremendo e que precisava de um chá de camomila. Em seguida, Celso “levou uma invertida” de Joi que disparou “e o Sr. precisa tomar chá de caráter”.

