Quatro talentos da literatura brasileira unem forças em experiência de leitura única

Best-sellers Tatiana Amaral, Juliana Dantas, Evy Maciel e Nana Simons, sucesso de vendas e de leitores, entregam romance repleto de suspense escrito coletivamente

Tatiana Amaral, Juliana Dantas, Evy Maciel e Nana Simons, quatro das mais renomadas autoras brasileiras de ficção, se uniram para criar um livro envolvente e surpreendente. Em A Irresistível Face da Mentira, publicada pelo selo Abajour Books da DVS Editora, elas entregam um enredo escrito a quatro mãos que combina suspense, mistério, relacionamentos conturbados, ambição e sensualidade, em uma trama que prende a atenção dos leitores do início ao fim.

Best-sellers que dominam as listas de mais vendidos, as escritoras não pouparam esforços para construir uma história repleta de personagens complexos e intrigantes que acabam envolvidos no desaparecimento do empresário Felipe Prado, homem ambicioso e sedutor, colecionador de sucessos em seus investimentos e relacionamentos amorosos. Com a reputação em jogo devido a acusação de uma fraude milionária no Imposto de Renda, o empresário some sem deixar rastros.

É neste cenário que o Delegado Fráguas fica responsável pela investigação do desaparecimento de Felipe. Contudo, ele não faz ideia dos desafios que o aguardam, nem da complexidade da charada que precisa desvendar. Em meio a um emaranhado de mentiras e traições, o policial precisa descobrir o paradeiro de Prado e entender toda a verdade por trás dos acontecimentos que o cercam.

Vanessa, esposa de Felipe, também é destaque como peça central neste enigma e seu envolvimento fica mais nebuloso à medida que o fracasso do casamento entre eles fica evidente. Ávida para se ver livre das amarras do matrimônio e das cobranças do marido, mas satisfeita em manter uma vida de alto padrão, ela seria a responsável pelo sumiço do empresário ou também estaria envolvida até o pescoço com as atividades ilegais dele?

Puxei a fumaça mantendo-a o máximo possível presa em meus pulmões enquanto observava, com certo temor, confesso, Gutemberg, meu filho, sentado no chão da sala, brincando de montar pecinhas de madeira. Aguardávamos Margarida, a babá do turno da noite, que ainda não havia chegado. O dia findava e o pôr do sol no Rio de Janeiro mostrava o seu resplendor visto da varanda da minha cobertura; contudo, naquele momento, eu ignorava toda e qualquer situação, mantendo minha atenção fixa no garoto que brincava, inocente, sem qualquer ideia de como poderia se desenhar o seu destino. Soltei a fumaça saboreando o seu sabor, apreciando a liberdade de acender um cigarro no final do dia sem precisar temer uma reação exagerada de Felipe, meu marido — ou ex-marido, eu já não podia afirmar.

(A Irresistível Face da Mentira, p. 10)

Mesmo com estilos de escrita bem diferentes entre si, as autoras convergem para um ponto em comum: a contemporaneidade de suas produções. Juntas, Tatiana Amaral, Juliana Dantas, Evy Maciel e Nana Simons somam mais de 100 livros publicados e 400 milhões de páginas lidas no Kindle, além de diversos prêmios literários e uma legião de milhares de fãs nas redes sociais.

A Irresistível Face da Mentiraé um presente de quatro dos maiores talentos da literatura brasileira da atualidade para quem busca uma experiência de leitura única. Na obra, as autoras já consagradas pelo público provam mais uma vez que são referência quando se trata de tecer tramas com escrita elegante e ritmo acelerado. Sem dúvidas, uma excelente escolha para os amantes de romances onde o suspense e o mistério imperam.

—

Ficha técnica

Título: A Irresistível Face da Mentira

Autoras: Juliana Dantas, Evy Maciel, Nana Simons e Tatiana Amaral

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-8569250319

Páginas: 368

Preço: R$ 39,90

Onde encontrar: Amazon | DVS Editora

Sobre as autoras

Tatiana Amaral

Autora best-seller, com 39 livros publicados, consagrada no gênero romance erótico. Recebeu o Prêmio Amazon como destaque no Kindle Unlimited, destaque como autora de romance e autora destaque de ebooks KDP mais lidos. Também chegou ao 1° lugar na lista de mais vendidos da Revista Veja. Nascida em Salvador, Tatiana se preparou para estudar teatro, prestou vestibular para Direito, se formou em Administração com habilitação em Marketing, mas se encontrou como escritora. Amante da leitura, começou a carreira literária postando histórias na internet, alcançando um grande público. Siga a autora no Instagram .

Juliana Dantas

Apaixonada por livros, séries e viagens. A paulista se envolveu com a escrita em 2006, produzindo fanfics dos seus seriados e livros preferidos enquanto trabalhava em uma grande rede de livrarias. Estreou como autora independente na Amazon em 2016 e hoje tem 40 títulos na plataforma Kindle e em livros físicos. Com mais de 160 milhões de páginas lidas e dois títulos na lista de mais vendidos da Revista Veja, sua escrita transita livremente entre dramas surpreendentes e romances leves e divertidos. Siga a autora no Instagram .

Evy Maciel

Nasceu em 5 de abril de 1989 na cidade gaúcha de Osório. Reside em Canoas (RS) e é escritora em tempo integral. Escreve romances desde 2012, mas se aventurou na Amazon somente em 2014 e atualmente tem mais de 40 e-books publicados, entre contos, novelas e romances, somando mais de 196 mil e-books vendidos e acumulando mais de 76 milhões de páginas lidas pelo Kindle Unlimited. Siga a autora no Instagram .

Nana Simons

É autora de dramas, eróticos e romances dark. Paulista, filha única e ex-estudante de Psicologia, teve seu primeiro caso de amor pela leitura ainda nova, quando descobriu os cadernos de poesia de sua mãe. Desde então não parou de ler. A escrita se tornou um refúgio, e o amor pelas palavras cresce a cada dia. A autora já alcançou o 1° lugar na lista de mais vendidos da Amazon e ficou entre os mais vendidos da Revista Veja. Siga a autora no Instagram .

Sobre a DVS Editora

Fundada em 2001, a DVS Editora se consolidou como referência no mercado editorial ligado à carreira, inovação e negócios, oferecendo conteúdo diferenciado sobre orientação pessoal e profissional. Ao longo dos anos, lançou dois novos selos: Abajour Books, literatura para o público adulto; e Catatau Livros Infantis, voltada ao público mirim. A editora segue com o objetivo de publicar e promover conteúdo criativo e inovador em busca do crescimento pessoal e profissional.