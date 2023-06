População de Americana e SBO podem solicitar resgate via whatsapp para pessoas com frio

Faltando ainda duas semanas para início do inverno, a temperatura já está baixa em toda região. Na madrugada desta segunda-feira os termômetros marcaram os 11°C em Santa Bárbara d’Oeste.

Com a campanha do agasalho ainda em andamento, alguns serviços estão disponíveis para a população em situação de vulnerabilidade.

Em Americana, através do WhatsApp (19) 99632.5032, moradores podem acionar o serviço de abordagem social, todos os dias até as 20h. Independente do bairro, a equipe vai até o local e encaminha o morador em situação de rua até a casa de passagem localizada no centro de Americana (Rua Carlos Gome, n° 155). Lá, o acolhido receberá jantar, vestes, agasalho, cobertor, poderá tomar banho, se higienizar, dormir e tomar café pela manhã. Caso o cidadão tenha algum animal de estimação, ele também será acolhido e permanecerá na ala lateral do abrigo, sob os cuidados do vigia e também receberá alimentação. Já nos casos onde o morador apresente necessidade de atendimento hospitalar, ele é encaminhado até o hospital.

Em Santa Bárbara d’Oeste o atendimento também é especial. Além de contar com três abrigos (masculino, feminino e familiar), o município oferece o atendimento via WhatsApp (19) 99830.4879, sete dias por semana, das 08h30 às 22h. A solicitação também pode ser feita através do 153. As pessoas abordadas podem dormir e se alimentar com segurança. Além disso, a Prefeitura oferece o atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, com café da manhã, almoço e café da tarde, além de cuidados com a higiene pessoal, convivência, bem como providências para segunda via dos documentos pessoais, intercâmbio para cidade de origem, acompanhamento e contato com os familiares.

