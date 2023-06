A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste intensificou as medidas frente aos dias mais frios do ano com a “Operação Santa Bárbara Aquece”. A iniciativa conta com ações integradas da Secretaria de Promoção Social, Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio da Guarda Municipal e Defesa Civil, além das entidades Associação Vinde à Luz e Associação Cidadã e Cidadão de Direito, Associação de Beneficência e Educação – ABE e Centro Pop (Centro de Referência Especializado para atendimento de Pessoas em Situação de Rua). O objetivo é garantir o acolhimento às pessoas em situação de rua.

Uma das medidas é a ampliação do Serviço de Abordagem Social com a busca ativa e mapeamento dos territórios. A equipe está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22 horas e aos finais de semana (sábado e domingo), das 7 às 22 horas. O serviço é uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Vinde a Luz.

Quem encontrar uma pessoa em situação de rua na cidade pode acionar a equipe pelo celular e whats (19) 99830.4879 ou a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. As pessoas abordadas são convidadas a irem aos abrigos da cidade (feminino, masculino e familiar) para dormirem e se alimentarem com segurança.

Além disso, por meio de parceria com o Centro Pop, a Prefeitura oferece o atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, com café da manhã, almoço e café da tarde, além de cuidados com a higiene pessoal, convivência, acompanhamento técnico e encaminhamentos de acordo com as necessidades apresentadas, como providências para segunda via dos documentos pessoais, intercâmbio para cidade de origem, acompanhamento e contato com os familiares.

Confira os telefones e os locais de atendimento:

Serviço de Abordagem Social

Celular | WhatsApp (19) 99830.4879

Centro POP

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 543 – Vila Linópolis,

Telefone: (19) 3455-7133

Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro – Parceria com a Associação Cidadã e Cidadão de Direito

Parceria com a Associação Vinde a Luz

Abrigos Masculinos

Rua Panamá, 96 – Vila Sartori

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano

Parceria com a Associação Vinde a Luz

Abrigo Familiar

Rua Goiás, 244 – Vila Brasil

Parceria com a Associação de Beneficência e educação – ABE