Estupro virtual: saiba o que é e como denunciar

Histórico no Brasil O primeiro caso tipificado como estupro virtual no Brasil ocorreu em 2018, no Piauí, quando um homem foi preso por obrigar a ex-namorada a gravar atos sexuais e a enviar as imagens para ele, sob a ameaça de ter suas fotos íntimas (feitas enquanto os dois ainda namoravam) expostas em um perfil de rede social. "No Rio Grande do Sul também tivemos uma condenação, desta vez inédita por se tratar de estupro de vulnerável. O fato se tornou público em abril", comenta a especialista em Direito Penal e Criminologia, Mariel Muraro. O caso envolveu uma vítima de 10 anos. O criminoso – um rapaz de São Paulo – foi condenado a 12 anos e 9 meses de reclusão. Extorsão e chantagem Além do estupro virtual – conhecido como sextortion, um termo em inglês que se refere a formas não físicas de obtenção de favores sexuais sob ameaça de divulgação das imagens íntimas -, Mariel Muraro diz que há outros enquadramentos possíveis para quem pratica crimes virtuais de extorsão. "A pessoa que se passa por outra e usa um perfil falso em rede social para extorquir ou chantagear alguém, sem que envolva a prática sexual, pode ser acusada de extorsão, um delito previsto no artigo 158 do Código Penal. A pena prevista varia de 4 a 10 anos de prisão nos casos em que a vítima é constrangida com violência ou grave ameaça e quando a finalidade for um benefício financeiro a quem faz a extorsão", ensina a professora do UniCuritiba. A orientação, finaliza Mariel Muraro, é que as vítimas denunciem qualquer tipo de crime virtual. Em Curitiba, o Núcleo de Combate aos Cibercrimes fornece orientações pelo telefone (41) 3304-6800. No site https://www.policiacivil.pr.gov.br/NUCIBER, as vítimas encontram informações importantes sobre como agir e como denunciar.