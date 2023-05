Um avião que pertence a Igreja do Evangelho Quadrangular foi flagrado com uma carga de 290 quilos de skunk, uma forma mais concentrada de maconha, em Belém do Pará, no último sábado. O homem responsável pelo transporte foi preso em flagrante.

A Igreja informou que o responsável era um prestador de serviço terceirizado e acessou a aeronave sem permissão. O piloto do avião foi liberado, pois verificou-se que ele não tinha ligação com o crime.

A viagem tinha como destino Petrolina. O homem foi preso acusado de Tráfico Interestadual de Drogas.