Quatro (4) projetos de lei serão votados na 18ª sessão ordinária dos vereadores de Sumaré.

A reunião acontece nesta terça-feira (6), a partir das 15h, com transmissão em tempo real pelo canal do Legislativo no YouTube (youtube.com/camarasumare).

O primeiro projeto da fase da Ordem do Dia é o PL nº 252/2021, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL), que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde. Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 120/2023, proposto pelo vereador Ney do Gás (Cidadania), que autoriza o treinamento de primeiros socorros e de prevenção a acidentes domésticos para alunos da rede de ensino municipal.

Logo após, será votado o PL nº 126/2023, apresentado pelo vereador Gilson Caverna (PSB), que dispõe sobre a nomeação da Rua 08, no Jardim Vitória. Por fim, será votado o PL nº 134/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), que denomina o Sistema de Recreio 03 e o Sistema de Recreio 05 do loteamento Jardim Martins, contíguos um ao outro, de Praça Maximino de Almeida Luciano – Seu Márcio.

Willian Souza conquista R$ 400 mil para entidades

Recursos foram intermediados por meio do deputado federal Carlos Zarattini; Pestalozzi e Apae foram as entidades contempladas e vão receber R$ 200 mil cada uma

Após solicitação do vereador Willian Souza (PT), o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) destinou o valor de R$ 400 mil para serem investidos em entidades assistenciais de Sumaré. O recurso virá por meio de emenda individual impositiva ao Orçamento Geral da União deste ano e será dividido igualmente entre a Pestalozzi e Apae.

O anúncio foi feito pelo parlamentar sumareense na tarde de sexta-feira (02) no gabinete do prefeito Luiz Dalben, e contou com a presença do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), além do próprio Zarattini e representantes das duas entidades contempladas.

No documento enviado para Sumaré, Zarattini afirma que o pedido de Willian foi atendido “para que a prefeitura de Sumaré, em parceria com a Pestalozzi e a Apae, possa dar continuidade aos excelentes serviços prestados aos seus munícipes”.

“Momento de grande felicidade poder anunciar esses R$ 400 mil por meio do meu amigo e deputado Carlos Zarattini para fortalecer o trabalho de duas das mais exemplares instituições de Sumaré. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência. Só com a força de políticas públicas nas diferentes esferas de governo teremos condições de promover uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse Willian Souza.

Líder do prefeito Luiz Dalben na Câmara Municipal, o vereador aproveitou para agradecer também ao chefe do Executivo e ao deputado estadual com base em Sumaré, além de enaltecer o trabalho das entidades. “A Pestalozzi e a Apae desempenham um papel fundamental para milhares de famílias sumareenses. Junto com o prefeito e com o apoio do deputado Dalben, Sumaré tem construído uma ampla rede de proteção e acolhimento para as pessoas que necessitam de atenção especial para o pleno desenvolvimento de suas vidas. Esperamos seguir contribuindo para a melhora das condições de vida da nossa população”, finaliza.

Sumaré instala dois novos postos do Sebrae Aqui na cidade

Sumaré, 5 de junho de 2023

O prefeito Luiz Dalben se reuniu com representantes do SEBRAE SP para tratar de novas ações do órgão na cidade. Sumaré ganhará, em breve, mais dois postos do Sebrae Aqui, nas regiões da Área Cura e Matão, descentralizando e ampliando os atendimentos

Também participaram do encontro Gustavo Caron, secretário de Desenvolvimento Econômico, Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae Campinas, Robson Moreira, analista de negócios do Sebrae, Leandro Secci e Karin Olah, agentes do SEBRAE.

Além do anúncio dos novos postos do Sebrae na cidade – que serão instalados na Avenida Emílio Bosco, Jardim das Oliveiras, região do Matão, e Avenida Engenheiro Jayme Pinheiro Ulhôa Cinta, Jardim Bom Retiro, região da Área Cura – foram apresentados dados importantes para a continuidade dos serviços na cidade. O Posto Sumaré Aqui de Sumaré é o segundo da RMC (Região Metropolitana de Campinas) em número de atendimentos e os investimentos já atingiram quase 70% do previsto para o ano.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento