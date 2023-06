A limpeza preventiva de caixas d’água nas escolas da rede municipal de Educação de Americana prossegue durante o feriado prolongado para aproveitar a dispensa dos alunos. Nesta sexta-feira (9), a higienização periódica será realizada no reservatório da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho” e, no sábado (10), na EMEF “Prof. Florestan Fernandes” e no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Profª. Philomena M. M. Rossetti”, no São Vito.

O serviço foi retomado em maio, priorizando as unidades menores, onde não houve necessidade de dispensa de alunos. Já os prédios maiores recebem a higienização do reservatório de água aos sábados, para não prejudicar o calendário escolar.

No mês passado, a higienização de caixas d’água foi executada nas seguintes unidades: CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto”; Casas da Criança Aracy, Arapiranga, Curió, Jaguari, Maíra, Manacá, Panamby, Pitanga e Urupê; Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”; Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”; CIEPs “Prof. Anísio Spínola Teixeira”, “Profª. Maria Nilde Mascellani” e “Profª. Oniva de Moura Brizola”; Creches CAIC, Curimã e Taperá; EMEF “Darcy Ribeiro” e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Jacina, Patativa, Paturi e Potira.

As escolas e prédios da secretaria de Educação foram agrupados em sete setores, conforme a região da cidade em que estão inseridos, e todos receberão as equipes responsáveis pelo trabalho.

“As manutenções preventivas são parte da rotina de trabalho da Secretaria de Educação e asseguram as melhores condições físicas para que nossas crianças encontrem um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e de seu potencial como alunos”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.