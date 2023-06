Bar do Pérola galera entrava e saía. Drogas?

Um bar do Jd Pérola foi alvo de ação da

Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira. O dono foi abordado depois de denúncia anônima, que apontava intenso fluxo no bar. E lá seria ponto de tráfico de drogas. O homem liberou a entrada dos GMs e lá foram encontradas drogas e mais dinheiro.

Havia cocaína e maconha em porções parecendo ser para a venda. O dono do “bar do Bola”, W.G., de 34 anos, foi detido em flagrante. Foi preciso fazer o uso dos serviços da equipe de Canil para se descobrir maior quantidade de drogas no ponto. Mas não havia mais material.

Leia abaixo o registro da ocorrência feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM FERNANDO

GCM GABRIEL

DATA:09/06/23

HORA:16:30

LOCAL:RUA DO CENTEIO 606 JD. PÉROLA

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático pelo JD. Pérola fomos solicitados por um munícipe o qual informou que pelo bar do bola usuários de entorpecentes entravam e deixavam o local rapidamente com certa frequência.

nos deslocamos até o referido bar onde encontrava se W.G.S 34 anos de idade informando ser o responsável pelo estabelecimento, questionado sobre a denúncia de momento veio a negar franqueando e acompanhando a busca da equipe momento em que foi localizado dentro de sua carteira 1 papelote de cocaina, neste momento então W.

Foi informado que seria acionado a equipe de CANIL da GCM vindo este a apontar dentro de um pincel atômico onde foi localizado 13 papelotes de cocaina e dentro do cabo de vassouras 37 porções de maconha e sob o balcão R$1.083,00.

Foi então acionado a equipe de CANIL onde compareceram ao local os Gcms Nazatto e Caio que realizaram o trabalho de buscas com a cadeia de detecção Kyra onde nada de ilícito foi localizado.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em Flagrante do indivíduo por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo W. A disposição da Justiça sendo as drogas e dinheiro apreendidas.

