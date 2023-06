A Final da Champions League é este sábado

Manchester City e Inter de Milão decidem o mais importante torneio de clubes do planeta. Os ingleses buscam confirmar o favoritismo e enfim a redenção como grande do continente.

O Manchester City, que entra em campo neste sábado (10) para a final da Liga dos Campeões da Europa, luta também para encerrar a temporada com uma inédita tríplice coroa em sua história. Os Citizens já ganharam a Premier League e a Copa da Inglaterra desta temporada, buscando agora fechar com chave de ouro a série de conquistas com a maior de todas.

ANITTA NO SHOW

A cantora brasileira Anitta fará o show de abertura da maior competição de futebol da Europa, a Champions League. A apresentação irá abrir o duelo entre Manchester City e Inter de Milão neste sábado (10), em Istambul, na Turquia.

A cerimônia de abertura está prevista para às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Atatürk, onde a carioca irá dividir o palco com o compositor nigeriano Burna Boy.

Ela será a primeira artista sul-americana a se apresentar em uma final da Liga, que anunciou a participação da cantora em maio.

No comunicado divulgado pela UEFA, Anitta falou sobre a oportunidade: “Estou tão animada que a notícia finalmente saiu! Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”.

Desde 2016, a Pepsi, patrocinadora oficial dos shows de abertura do evento esportivo, convida cantores de todo o mundo para a final da Liga dos Campeões.

Anitta tem experiência em shows em grandes eventos esportivos: já se apresentou na abertura das Olimpíadas do Rio com Gilberto Gil e Caetano Veloso em 2016, fez a apresentação de encerramento da Copa América em 2019, além de liderar o show de abertura do primeiro GP de Miami em 2022.

Arábia Saudita novo oásis do futebol

Na segunda-feira (5), o Fundo de Investimento Público (FIP) da Arábia Saudita noticiou que irá adquirir 75% dos quatro principais clubes do país: Al-Ittihad, Al Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli. O Ministério do Esporte da Arábia Saudita vem trabalhando em conjunto com o fundo para realizar todos os procedimentos regulatórios exigidos para que uma mudança de estrutura aconteça o mais breve possível.

Com o pé direito no acelerador, o governo saudita tem como intenção buscar sediar a Copa do Mundo 2030, como parte do seu projeto “Visão 2030”, que envolve desde desenvolvimento da indústria local, a capacitação de profissionais e até uma melhoria na qualidade de vida da população, com acesso à cultura, entretenimento e esportes.

Segundo Ivan Martinho, professor de Marketing Esportivo da ESPM, “trata-se de uma estratégia de Soft-diplomacy já usada por outros países da região com sucesso e que consiste basicamente em buscar a atenção e preferência das pessoas no mundo todo, deixando para trás percepções negativas, através de atrativos como símbolos de grandeza, organização e profissionalismo”.

Para se ter uma ideia, ao contrário dos clubes europeus, os sauditas não estão sujeitos à regra de gastos como da Uefa, o que significa que não há um limite salarial na Arábia Saudita. Com isso, as equipes controladas pelo FIP ou por empresas privadas podem oferecer valores altíssimos aos melhores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Karim Benzema (Al-Ittihad). Mas, grandes nomes estão sendo sondados para participarem do projeto: Messi, Sergio Ramos, Luka Modric, N’golo Kanté e outros.

O especialista destaca que “as estrelas do futebol mundial sem dúvida são excelentes embaixadores para propagar a imagem do país”, conclui.

