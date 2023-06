Zilu no hospital: ”uma coisinha apareceu”

A empresária e designer Zilu Camargo, 64 anos, surpreendeu a todos na madrugada desta quinta-feira, 15 de junho. A ex-companheira do cantor de música sertaneja Zezé Di Camargo deu entrada no Hospital Albert Einstein e preocupou.

Através de sua oficial do Instagram, a famosa apareceu em uma cama da unidade de saúde e disse que logo em breve sairá desta situação. Ela revela que está tomando medicação e que em meio aos exames algo apareceu, porém, não entrou em detalhes.

Camargo aponta o seguinte: ”[Vou embora] Quando acabar tudo isso aí. Daqui a pouco a gente vai descansar. Também vou falar daqui a pouco para vocês o motivo de eu estar no [hospital] Einstein tomando medicação. Uma coisinha aí que apareceu, mas se Deus quiser logo estarei bem. Vou ficar”, enfatiza.

Prestes a deixar o Brasil, Zilu disse que sempre dá uma passada pelo hospital, dando a entender que seus problemas de saúde são recorrentes. A mulher comunica o seguinte: ”Aqui tem médicos bons. O Einstein gosta tanto de mim, que quando venho para o Brasil tenho que dar uma passadinha. Não seria normal se não passasse”, alega a mãe de Wanessa Camargo.

Léo Santana diz querer filho homem

Léo Santana vai colocar todo mundo para dançar no The Noite desta quinta-feira (15). Um dos maiores cantores do Brasil com 8 milhões de ouvintes por mês no Spotify, além de 2 bilhões de views no YouTube, fala sobre ter emplacado o maior hit do Carnaval esse ano com “Zona de Perigo”, sendo o primeiro cantor brasileiro a ter 2 milhões de plays em 24 horas. “Tive um feeling dessa música. Sempre fui fã da música, independente do que ela se tornou. Desde o meu primeiro ouvir quando o compositor me enviou. Não parava de ouvir. Sabia que a música era boa, mas não que ia acontecer tudo isso“, diz.

Leo revela não ter gostado da coreografia no início e conta: “falei ‘Lene’ (coreógrafa e bailarina), crie uma coreografia aí, não precisa muita coisa. Só que ela mandou e eu disse ‘não gostei’. E aí deu no que deu…. O mais legal é que viralizou a coreografia original, não tiveram pessoas querendo adaptar, fazer diferente“.

Ao falar de fãs, responde se muitas são mais ‘atrevidas’: “hoje, por incrível que pareça, depois do casamento e de ser pai, o respeito tem crescido muito. Já era, mas a admiração do casal cresceu muito, como família, como exemplo“. E recorda a vez em que uma fã chegou a morder seu mamilo, deixando-o surpreso e sem reação: “respirei fundo, mas quando levantei a camisa estavam os dentes certinhos“.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento