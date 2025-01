EJA 2024, inscrições vão até esta sexta

As matrículas para ingressar no EJA (Educação de Jovens e Adultos) neste ano, seguem abertas até nesta sexta-feira (31) em Santa Bárbara d´Oeste. Jovens, adultos e idosos, com 15 anos completos ou mais, que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) podem se inscrever gratuitamente e garantir a oportunidade.

O curso oferece as disciplinas de língua portuguesa, matemática, estudo da sociedade e da natureza, arte e informática com professores especializados no formato presencial.

Material do EJA grátis

O material escolar, livros, transporte e lanche são gratuitos. As aulas acontecem no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas.

Mais notícias da cidade e região

Para inscrever-se é necessário levar cópia da certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço, CPF, RG, cartão do SUS e uma foto 3/4, de segunda a sexta-feira, das 7 às 21h30 no EJA. A sede está localizada na Emefei “Profª Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”, na rua México, 220, Vila Sartori. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.4343.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP