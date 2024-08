Eleição em SB com 4 candidatos em 'duas divisões'

A eleição para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste este ano tende a repetir a tensão e as ‘duas divisões’ vistas em 2020. Casa uma delas tem 2 candidatos.

Os nomes da 1a divisão seguem os mesmos- o hoje prefeito Rafael Piovezan (PL) e o ex-vereador segundo colocado em 2020 Dr José (União).

Os dois trocaram de partidos duas vezes desde 2020 (Rafael foi do PV para o MDB e este ano migrou para o PL e Dr José saiu do PSD para o PSB e este ano fechou com o União Brasil).

Eleição com 2 nomes ‘novos’

Antes, os nomes ‘velhos’ da ‘segunda divisão’ eleitoral de 2020. Lá foram o ex-vereador Fabiano Pinguim e o então novato Marcos Fontes. Hoje Fontes é o candidato a vice de Dr José e Pinguim ainda circula no meio político, mas não vem candidato.

Este ano, a ‘segunda divisão’ vem o vereador novato em eleições Eliel Miranda (PSD). Ele se elegeu vereador em 2020 e passou os 4 anos criticando a gestão atual. Participou da eleição e foi candidato a deputado federal em 2022 com boa votação no Estado mas não foi bem na cidade. Vem agora pra se posicionar e entrar no jogo político de 2026 ou mesmo 2028. O PT decidiu lançar de última hora o ex-vice-prefeito Vanderlei Larguesa, que tentará buscar na força do ex-presidente Lula, defender os valores e aumentar os votos da esquerda na cidade.

