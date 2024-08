Levantamento divulgado há poucas horas pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a corrida eleitoral para a Prefeitura de Santos mantém um cenário estável, com a candidata Rosana Valle (PL) à frente do atual mandatário, Rogério Santos (Republicanos). No cenário estimulado, a bolsonarista abre 5,8 pontos percentuais de diferença sobre Rogério – 38,6% a 32,8%. A candidata Telma de Souza (PT) aparece com 15,6%. Já Nando Pinheiro (Avante) pontua 1,1%.

No recorte espontâneo, quando os eleitores apontam suas preferências sem alternativa de resposta, Rosana lidera o cenário com 20,8% das intenções de voto, seguida do atual prefeito, que soma 16,8%, e da candidata petista, que aparece com 3,9%. Não sabem ou não opinaram somam 50%. Brancos e nulos, 6,8%.

O estudo do Paraná Pesquisas mostra, ainda, que, em dois meses, a bolsonarista dobrou seu percentual de intenções de votos. Em junho deste ano, Rosana, que está em seu segundo mandato como deputada federal, tinha 10,8% da preferência do eleitorado santista.

De acordo com a candidata à majoritária do PL, que lidera a coligação “Santos Valle Muito Mais”, composta também por MDB, Mobiliza e PRD, o levantamento do Paraná Pesquisas consolida o desejo de mudança da população:

“Faltam, ainda, 40 dias para a eleição e seguimos na liderança quanto à preferência dos santistas. Fico honrada com esse reconhecimento da população, pois estamos fazendo uma campanha limpa e propositiva, em todos os bairros da cidade. Temos um grupo político forte, que conhece os problemas de Santos e que elaborou, de forma integrada, um plano de governo eficiente, que prevê o enfrentamento de problemas crônicos na Saúde, na Segurança Pública e na Mobilidade Urbana”, observa Rosana, que tem na vice o ex-vereador Sadao Nakai (MDB).

2° turno em Santos

Num provável cenário de segundo turno, o estudo do Paraná Pesquisas mostra que a bolsonarista manteve vantagem sobre o atual mandatário, com 3,8 pontos percentuais acima de Rogério – 46,8% a 43%. Não sabem ou não opinaram somam 3,5%. Brancos e nulos, 6,8%:

Apoio

Presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, Rosana conta com o apoio de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República e presidente de Honra do PL, e de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher. O casal, inclusive, participou, em Santos, do lançamento da pré-campanha de Rosana. Realizado em 14/7 (domingo), o evento reuniu mais de 5 mil pessoas.

Metodologia

O levantamento do Instituto Paraná foi realizado de forma presencial, entre os dias 23 e 26 de agosto. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-02919/2024.