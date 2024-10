Eleições municipais e as lições para o empreendedor

As eleições municipais já terminaram em algumas regiões do Brasil, enquanto em outras o segundo turno ainda está por vir. Esse momento de transição política traz mudanças que podem impactar diretamente o ambiente de negócios, especialmente para pequenos e médios empreendedores.

Estar atento a essas alterações é essencial para quem deseja manter suas operações competitivas e aproveitar as novas oportunidades que podem surgir.

Segundo Aleksander Avalca, CEO da 4blue, empresa especialista em gestão para pequenas e médias empresas, “é fundamental que os empreendedores acompanhem de perto as mudanças nas políticas públicas locais, já que decisões sobre impostos, taxas e incentivos fiscais podem transformar a realidade financeira de uma empresa da noite para o dia.”

Leia + sobre política regional

Em algumas cidades, onde prefeitos e vereadores já foram eleitos, as políticas públicas começam a ganhar forma. No entanto, para os locais que ainda aguardam o segundo turno, o cenário permanece incerto, exigindo ainda mais atenção. “A incerteza política é um fator de risco, mas também de oportunidade para os negócios. Antecipar-se a possíveis mudanças pode garantir uma vantagem competitiva no mercado”, ressalta Avalca.

Uma das áreas mais sensíveis são as políticas tributárias e de incentivos fiscais. Governos municipais podem implementar novas taxas ou criar incentivos para determinados setores. Para Avalca, “um bom planejamento tributário pode fazer a diferença no balanço final de uma empresa. É preciso entender os incentivos disponíveis e se antecipar às mudanças que podem trazer custos adicionais.”

Outro ponto de atenção para os empreendedores são os investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana. Melhorias no transporte público ou na logística urbana, por exemplo, podem criar oportunidades ou desafios para os negócios.

“Empresas localizadas em áreas que recebem investimentos diretos em infraestrutura têm uma grande oportunidade de expandir sua base de clientes. No entanto, é importante estar preparado para os impactos durante o período de obras”, alerta Avalca.

As regras de fiscalização e licenciamento podem ser alteradas com a nova gestão municipal.

Quem venceu as eleições municipais

Prefeitos e vereadores podem trazer novas exigências em processos de licenciamento, alvarás e normas de operação, o que demanda que os empresários estejam atentos e preparados para se adaptar. “Uma mudança simples nos processos de licenciamento pode atrasar o início de um projeto ou gerar custos inesperados. Acompanhar as legislações é vital para que os negócios não sejam pegos de surpresa”, afirma o CEO da 4blue.

Aleksander Avalca ressalta a importância de monitorar a governabilidade e estabilidade política. Prefeitos com bom relacionamento com a câmara de vereadores tendem a aprovar políticas de forma mais eficiente, enquanto disputas políticas podem gerar incertezas e lentidão nas decisões. “O cenário político local pode influenciar diretamente a agilidade com que reformas e projetos econômicos serão implementados. Estabilidade política se traduz em previsibilidade para os negócios”, conclui Avalca.

Com o fim das eleições em algumas cidades e a espera do segundo turno em outras, os empreendedores precisam estar atentos às decisões dos novos gestores para ajustar suas estratégias. Acompanhar de perto as transformações políticas e se preparar para agir no momento certo será a chave para que pequenos e médios negócios se mantenham fortes e prosperem no cenário pós-eleições.

No entanto, é importante lembrar que, independentemente das eleições, a responsabilidade de fazer acontecer está nas mãos dos próprios empreendedores. Não adianta esperar que as mudanças venham apenas de prefeitos, vereadores ou outros políticos eleitos. Se o empreendedor não tomar a iniciativa e agir, nada vai mudar por si só. É essencial assumir o protagonismo, se adaptar às novas realidades e buscar as oportunidades disponíveis para o crescimento do negócio.