Com a missão de ampliar a Coleta Seletiva, diminuir o aterramento de resíduos sólidos e viabilizar a construção da Central de Tratamento Regional de R$ 500 milhões em Nova Odessa, transformando lixo em energia elétrica, o prefeito Leitinho Schooder foi eleito na manhã desta sexta-feira (06/12) presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) para o biênio 2025-2026. Ele substitui o prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni. Leitinho assume o cargo em janeiro.

Sediado desde o início em Nova Odessa, o Consimares foi instituído em 2009 com foco na gestão integrada de resíduos sólidos urbanos entre as cidades consorciadas. Tem desenvolvido trabalhos e ações em busca de novas tecnologias para destinação dos resíduos gerados pelos municípios, sendo um importante aliado na preservação do Meio Ambiente.

A reunião aconteceu no gabinete da Prefeitura de Nova Odessa. Além de Leitinho e Baroni, estavam presentes o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, e o vice de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanchez, o vereador hortolandense Enoque, o secretário de Meio Ambiente novaodessense, Matheus Grolla Martins, o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, técnicos e assessores das prefeituras de Nova Odessa, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Capivari – cidades que compõem o Consimares.

“Quero agradecer a confiança dos colegas prefeitos e parabenizar o Baroni pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no Consimares. Tenho certeza de que ele vai continuar nos ajudando bastante com seu conhecimento e sua experiência. Vamos agora nos aprofundar ainda mais em todos os projetos em andamento, sempre com um cuidado muito grande com o nosso meio ambiente”, comentou Leitinho.

“O objetivo maior do Consórcio é dar a destinação certa para os resíduos, a preservação do meio ambiente e também a geração de renda. Queremos ampliar a Coleta Seletiva na nossa região de 4% para 20%. E vamos lutar para que nossa ‘Usina’ seja instalada e se torne essa solução para a questão do lixo”, acrescentou o prefeito novaodessense.

COOPERSONHOS e Leitinho

Entre os projetos prioritários, o Leitinho destacou ainda a inauguração em breve do novo e totalmente equipado galpão para a Coopersonhos, a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, projeto social beneficiado pelo Projeto Recicla Junto do Consórcio em parceria com a Ambipar e a Prefeitura local.

Leia + sobre política regional

“Quero destacar também o papel da Noêmia de Oliveira à frente da Coopersonhos, que agora, através dessa parceria com o Consimares e a Ambipar, está sendo capacitada para gerar ainda mais emprego, renda e dignidade para nossos coletores de recicláveis. Temos assim a possibilidade de ampliar muito mais a Economia Circular do lixo em Nova Odessa”, adiantou o prefeito.

BALANÇO

Segundo Baroni, as principais frentes de trabalho da atual gestão do Consimares foram a implantação de uma rede de cooperativas de reciclagem, a recuperação de entulhos por meio da Usina Móvel de RCC (Resíduos da Construção Civil), o projeto de compostagem, além da implantação da Central de Tratamento e Recuperação de Resíduos que transformará rejeitos (resíduos não-recicláveis) em energia elétrica, projeto pioneiro na América Latina.

“É uma alegria ter sido por 4 anos presidente do Consórcio, que nasceu 15 anos atrás com prefeitos já preocupados com a questão da destinação correta dos resíduos sólidos. Mas era preciso tirar do papel os projetos e colocá-los em prática, e foi isso que fizemos, como o projeto de compostagem aqui em Nova Odessa, a Usina Móvel de Resíduos da Construção, o incentivo às cooperativas através do Projeto Recicla Junto”, destacou Maurício Baroni.

“E o Leitinho já começa com o pé direito, inaugurando o novo galpão da Coopersonhos. E teremos aqui a primeira usina de processamento de lixo com padrão europeu, a primeira da América Latina. Nova Odessa vai se tornar a ‘capital nacional do meio ambiente’. Tenho certeza de que o Consimares está em ótimas mãos”, finalizou o atual presidente do órgão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP