CRI – Centro de Infectologia da Saúde da Prefeitura de Nova Odessa e Midas promovem ação do ‘Dezembro Vermelho’ neste sábado, dia 07/12

O novo CRI (Centro de Referência em Infectologia) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promove neste mês a campanha anual de conscientização do “Dezembro Vermelho”. Neste sábado (dia 07/12), o Centro de Infectologia realiza, em parceria com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, uma mobilização especial da Campanha “Fique Sabendo” no shopping Prime Mall da Avenida Rodolfo Kivitz. Também neste sábado (07/12), o próprio CRI vai abrir ao público. O atendimento à população nos dois locais vai das 8h às 13h.

São oferecidas orientações sobre HIV, sífilis e outras doenças infectocontagiosas. “Faremos testes rápidos sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e daremos orientação para as pessoas presentes”, adiantou a diretora de Saúde do Município, Joseane Martins Gomes. O atendimento ao público acontece ao longo do mês de dezembro no próprio CRI.

E dentre as novidades para 2025, o Centro de Referência em Infectologia da Saúde Pública de Nova Odessa prepara a ampliação dos serviços, com a contratação de novos profissionais ligados à área, para melhor atendimento de seus usuários. O CRI fica na Rua 1º de Janeiro, nº 280, no Centro da cidade. O atendimento vai das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O CRI

Inaugurado em 1º de dezembro de 2023 pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o novo CRI (Centro de Referência em Infectologia) realizou durante o primeiro ano de atividades nada menos que 4.869 atendimentos.

Entre eles, ações de enfermeiros, farmacêuticos, infectologistas, psicólogos e assistentes sociais. São contabilizados também os procedimentos da coleta de CV e CD4/CD8 HIV, genotipagem para HIV, além das coletas dos exames de hepatite B, C e IGRA.

A nova unidade centraliza praticamente todos os atendimentos e acompanhamentos dos pacientes com doenças infectocontagiosas. O Centro de Referência em Infectologia oferece consultas com médicos infectologistas e com a Enfermagem, testes rápidos, atendimento farmacêutico especializado, dispensa de medicamentos gratuitos para estas doenças e tratamento em geral.

Além do novo CRI, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade oferecem durante o mês a testagem rápida de HIV, sífilis, e hepatites B e C, bem como o acompanhamento e tratamento gratuitos. A intenção é conscientizar as pessoas a fazerem os testes, conhecerem sua condição sorológica e, em caso positivo, procurar o tratamento gratuito.

