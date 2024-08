O atual prefeito de Campinas e pré-candidato à reeleição, Dário Saadi (Republicanos), tem 30% das intenções de voto no município e venceria o pleito se as eleições fossem hoje em todos os cenários possíveis de 2º turno. É o que mostra a nova pesquisa TodoDia/Ágili.

Rafa Zimbaldi (Cidadania) tem 19,3%, seguido por Pedro Tourinho (PT), com 11,5%, Wilson Matos (Novo), com 1,9% e Angelina Dias (PCO), com 1,6%. O percentual de eleitores que não votaria em nenhum dos candidatos é de 21,3%. Não sabem ou não responderam 14,5%.

Pesquisa realizada com 800 eleitores de Campinas, entre 12 e 16 de agosto. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de confiança é de 95%. Pesquisa registrada no TSE sob o número SP-07207/2024 por Todo Dia/Agili.

Pesquisa

Foram entrevistados 800 eleitores moradores de Campinas, maiores de 16 anos, entre os dias 12 e 16 de agosto. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas pessoais junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Custeada pelo Todo Dia (Rede Cidade de Americana) com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE com o número SP-07207/2024.