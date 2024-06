Em estado de atenção, Americana deve ficar até julho com dias quentes e sem chuva

De acordo com dados meteorológicos atualizados de 20 e 20 minutos pelo Ciiagro, a umidade relativa do ar em Americana segue merecendo total atenção dos moradores. Aliás, por estar oscilando entre 21 e 30%, ela é denominada como “Estado de Atenção” e requer cuidados específicos como a hidratação, principalmente pela ingestão de bebidas não-alcoólicas e umidificação de ambientes à tarde, e também pelo uso de produtos adequados para hidratação da pele e mucosas (olhos e nariz).

Como tem se tornado praxe, a umidade do ar nos municípios vizinhos alcançam índices melhores, principalmente por conta da arborização, que em Americana deixa a desejar. Em Santa Bárbara, por exemplo, a umidade do ar hoje (18) está em 35%, enquanto Americana aparece com 26%: 36% de diferença.

Segundo o Climatempo, a previsão para esta terça-feira é de temperaturas entre 13 e 30°C. Esta mesma média se manterá, pelo menos, até dia 02 de julho. Não há previsão de chuva para o período.