O Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada do mundo, assim como o ativo cripto mais popular da atualidade. Inicialmente criado em 2008, o Bitcoin ganhou relevância por permitir transações eletrônicas sem intermediário. Ao contrário da maioria das moedas fiduciárias, o Bitcoin não foi desenvolvido por nenhum banco central, sendo por isso alheio a algumas das diretrizes políticas e econômicas que costumam influenciar o preço de uma moeda.

Assim, em que se baseia o preço do Bitcoin? E o que determina as suas oscilações de valor?

Vamos explicar-lhe tudo o que precisa saber nas linhas seguintes.

O que NÃO determina o preço do Bitcoin

Antes de olharmos para aquilo que influencia o preço do Bitcoin, é importante nos focarmos naquilo que não faz parte da equação. Muito resumidamente, o preço do Bitcoin não é influenciado por virtualmente nenhuma ação governamental, como acontece com moedas fiduciárias emitidas por bancos centrais. Assim, o preço do Bitcoin não é determinado por:

– Medidas protecionistas: São leis e regulações desenhadas para regular o número de importações e exportações de modo a proteger a integridade e sustentabilidade de economias nacionais. Em muitos casos, medidas protecionistas podem influenciar o valor de moedas fiduciárias, mas não de criptomoedas descentralizadas.

– Inflação: As moedas fiduciárias centralizadas são muitas vezes utilizadas como resposta à baixa ou elevada inflação. O Governo dos Estados Unidos, por exemplo, tem como hábito imprimir mais dinheiro em períodos de deflação, sacrificando a valorização do dólar em prol de uma economia mais saudável.

– Ocorrências nacionais: Como o preço do Bitcoin não está vinculado a nenhum Governo em concreto, este não é influenciado por ocorrências associadas a um só país. Por exemplo: se o Brasil fosse vítima de um grande desastre natural, seria experável que o valor do real descesse; no caso das criptomoedas descentralizadas, tal não aconteceria porque a criação e gestão da moeda é independente de qualquer nação.

Agora que compreendemos melhor o que faz com que a valorização do Bitcoin seja tão diferente da valorização de moedas nacionais, vamos aprender mais sobre o que realmente dita o preço do Bitcoin: a lei da oferta e da procura.

Lei da oferta e da procura: a base do preço do Bitcoin

O preço do Bitcoin é baseado em vários aspectos macroeconômicos, mas a resposta fundamental à questão “O que dita o valor do Bitcoin?” só pode ser “Lei da oferta e da procura.” Esta regra basilar da ciência econômica dita que:

– Quando existe um grande estoque de X e pouca procura, o preço desce;

– Quando existe um baixo estoque de X e elevada procura, o preço sobe.

Deste modo, as determinações do valor de criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin são semelhantes às que estão por trás de virtualmente todos os produtos da sociedade. Num período em que muita gente está comprando Bitcoin, é expetável que o seu valor cresça; caso o contrário se verifique, o preço do Bitcoin muito provavelmente descerá.

Numa nota importante, é preciso lembrar que, apesar do seu valor ser determinado pela lei da oferta e da procura, o Bitcoin não é um produto, nem apenas uma moeda. O seu valor transacional existe, mas muitas pessoas utilizam o Bitcoin como um investimento financeiro, procurando lucrar com a sua volatilidade (ou seja: comprar barato, esperar pela valorização da moeda, e vender mais caro).

Tendo em conta que os millennials são a geração que passa mais tempo no emprego, é apenas natural que muitos jovens olhem para o Bitcoin e outros ativos cripto como uma forma de gerar rendimento passivo. Contudo, enquanto as ações da bolsa compram participações em empresas, a aquisição de Bitcoin não inclui nenhuma vantagem adicional ou atribuição de dividendos—você paga para ter a moeda, e nada mais.

Outras causas que influenciam o preço do Bitcoin incluem:

– Competição: Como acontece em todos os mercados, o mercado das criptomoedas é fortemente influenciado pela competição. Se amanhã surgisse uma criptomoeda mais eficiente e popular do que o Bitcoin, por exemplo, seria expetável que o valor do Bitcoin diminuísse.

– Sentimento do investidor: Apesar de não ser criado por um banco central, o Bitcoin continua a ser vulnerável ao sentimento dos investidores. Por sua vez, o sentimento dos investidores pode ser influenciado por coisas como notícias sobre criptomoedas, entrevistas de especialistas, e relatórios independentes.

Vale a pena investir no Bitcoin?

Cabe a cada pessoa determinar se é ou não favorável investir em, ou utilizar Bitcoin em transações do dia a dia. Contudo, é fundamental compreender que o Bitcoin é um ativo financeiro altamente volátil, e que a sua aquisição requer responsabilidade e uma avaliação coerente dos riscos envolvidos. Algumas pessoas estão tão desesperadas por fazer previsões relativamente ao preço do Bitcoin que até começaram a recorrer a criptoastrólogos!

Mas, infelizmente, o preço do Bitcoin não pode ser calculado com base nos movimentos das estrelas… Por ser maioritariamente influenciado pela lei da oferta e de procura, o valor do Bitcoin só pode ser medido tendo em conta a totalidade do cenário macroeconômico individual.