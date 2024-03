Em reunião com religiosos, Monaro agenda marcha contra o aborto

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro, recebeu, no último dia 14, em seu gabinete, a visita do coordenador da Região Pastoral de Santa Bárbara d’Oeste, padre Kleber Danelon, do presidente da Associação Pró-Vida e Família de Santa Bárbara d’Oeste, César Quirino, e da coordenadora da Pastoral da Família de Santa Bárbara d’Oeste, Denilde Borba. O encontro, promovido para tratar da realização da 2ª Marcha pela Vida e Contra o Aborto, também contou com a presença do vereador Eliel Miranda.

Na reunião, ficou definido que a segunda edição da marcha será realizada em Santa Bárbara d’Oeste no dia 13 de outubro, um domingo depois do dia 08 de outubro, quando é celebrado o Dia do Nascituro. Segundo padre Kleber, a participação de milhares de pessoas no evento promovido no ano passado e a sensibilização que a marcha gerou no Município a respeito do direito à vida motivaram esse grupo a idealizar nova edição da marcha em 2024.

Segundo o presidente da Câmara barbarense, Paulo Monaro, além do apoio de Dom Devair Fonseca, da Diocese de Piracicaba, os integrantes da organização da marcha também pretendem conversar com lideranças de outras religiões. “A Marcha pela Vida não é um evento católico, é um ato que conta com o apoio dos cristãos de Santa Bárbara d’Oeste, de todos aqueles que defendem a vida desde sua concepção”, explicou.

No ano passado, a manifestação contra o aborto promovida em Santa Bárbara d’Oeste contou com cerca de 4 mil pessoas. Na época, os integrantes da marcha criticavam o “ativismo judicial” do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, uma vez que, antes de sair da presidência, a então ministra Rosa Weber votou a favor da ação que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação.

