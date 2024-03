Nova Odessa sedia 3ª Etapa do Circuito Paulista de Velocross neste sábado e domingo

Neste final de semana, dias 23 e 24 de março, a área verde logo abaixo da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura de Nova Odessa, sedia a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Velocross 2024, principal campeonato da modalidade no Estado de São Paulo. A praça fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. O evento tem entrada livre para o público.

“O Velocross traz muita adrenalina, muita velocidade na terra. São mais de 60 cidades envolvidas, trazendo mais de 200 pilotos de todo o Estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais para a cidade de Nova Odessa”, comentou o organizador Cláudio Tamura.

Segundo a programação divulgada, neste sábado, a partir das 13h, acontece a abertura da etapa, com treinos livres. Às 16h, acontecem as largadas do “esquenta” – uma bateria só de motos especiais importadas e outra somente com motos nacionais, com várias idades diferentes e ambos os gêneros.

No domingo, as atividades começam logo às 9h, com treinos de reconhecimento da pista especialmente demarcada na área verde municiais para todos os pilotos. A primeira largada é às 11h, e a competição prossegue ao longo do dia, até o final da tarde.

No local, haverá praça de alimentação completa. “O evento é esportivo, cultural e turístico, as equipes e pilotos irão invadir Nova Odessa com seu colorido extravagante”, completou Tamura. A etapa tem apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.