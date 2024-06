Emirates abre oportunidades de carreira para tripulantes de cabine no Brasil

A Emirates, maior companhia aérea internacional do mundo, está em busca de candidatos para integrar sua equipe multinacional de tripulantes de cabine, com dias de avaliação agendados em São Paulo nos dias 29 e 30 de junho. Esta iniciativa faz parte do plano da empresa de contratar mais 5.000 membros de tripulação de cabine ao longo de 2024 para apoiar a expansão de sua frota, anunciada no início do ano.

Com uma sólida presença de 17 anos no Brasil, a Emirates atualmente opera cinco voos semanais saindo do Rio de Janeiro e voos diários saindo de São Paulo. Além de expandir sua presença operacional, a companhia aérea continua aprimorando a experiência do cliente com serviços como a classe Premium Economy no A380, introduzida em São Paulo em novembro passado. Stephane Perard, atuando como Gerente Geral da Emirates no Brasil e na Argentina, supervisiona as operações em ambos os países.

Expansão da Frota

Atualmente, a Emirates emprega mais de 800 membros de tripulação de cabine brasileiros e planeja expandir ainda mais esse número por meio de seus esforços de recrutamento. Como parte de sua mais recente campanha de recrutamento, a Emirates tem organizado dias abertos e exames em mais de 460 locais ao redor do mundo, focando em indivíduos que estão entrando no mercado de trabalho ou já o fizeram. Apenas no ano passado, mais de 8.000 tripulantes de cabine ingressaram na Emirates à medida que a companhia aérea se recuperava com força da epidemia, elevando o número total de tripulantes de cabine empregados pela empresa para cerca de 21.500.

A companhia aérea sediada em Dubai procura por indivíduos apaixonados por oferecer hospitalidade simples, personalizada e impecável, criando momentos memoráveis para seus clientes. Com a segurança sendo uma das mais altas prioridades da Emirates, o candidato ideal liderará com confiança e assumirá o controle na gestão dos serviços de aeronaves, procedimentos de segurança e segurança. Todos os membros da tripulação da Emirates receberão uma experiência de aprendizado de classe mundial nas instalações de ponta da companhia aérea em Dubai.

Os candidatos que esperam dar um impulso épico em suas carreiras devem enviar uma inscrição online com um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente. Mais informações sobre os requisitos do processo de seleção podem ser encontradas aqui.

Os esforços de expansão da Emirates são apoiados pelo seu sólido desempenho financeiro, conforme destacado no Relatório Anual 2023-24 do Grupo Emirates, lançado em maio, que demonstra lucros recordes, receitas e capacidade aérea aprimorada atingindo 57,7 bilhões de ATKMs, aproximando-se dos níveis pré-pandemia.

A vida da tripulação de cabine da Emirates

A verdadeiramente global equipe de tripulantes de cabine da Emirates representa 160 nacionalidades, refletindo a diversidade de seus clientes e operações internacionais em mais de 130 cidades nos seis continentes, utilizando uma frota moderna de mais de 200 aeronaves de corredor largo. A companhia aérea é a maior operadora global do Boeing 777 e do Airbus A380.

A Emirates oferece aos candidatos excelentes oportunidades de carreira, com instalações de treinamento excepcionais e uma ampla gama de programas de desenvolvimento para seus funcionários. Todos os membros da tripulação da Emirates estão baseados na excitante cidade cosmopolita de Dubai e desfrutam de um pacote de emprego atraente que inclui salário livre de impostos, alojamento fornecido pela empresa, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, excelente cobertura médica, além de descontos exclusivos em compras e atividades de lazer em Dubai.

A crescente rede global da Emirates oferece muitas oportunidades de viagem para a equipe de cabine da companhia aérea, que desfruta de benefícios atraentes de viagem com tarifas reduzidas para si mesmos, suas famílias e amigos para todos os destinos para onde a companhia aérea voa.

Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.

