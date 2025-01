Empresa em Nova Odessa abre seleção para 100 vagas de emprego. O Grupo Santa Cruz/Panpharma/Oncoprod/SAR realiza nesta terça-feira (07/01) o primeiro processo seletivo presencial de 2025, desta vez para a contratação de mais 100 Auxiliares de Logística para o gigantesco Centro de Distribuição instalado no final de 2022 em um galpão às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. É exigido Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horários.

Os interessados devem comparecer no Auditório do Paço Municipal (na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), que foi cedido à empesa pela Prefeitura para facilitar o acesso dos trabalhadores da cidade às entrevistas presenciais.

O recebimento dos currículos impressos dos trabalhadores interessados vai das 9h às 15h desta terça-feira. Além dos currículos, os interessados devem levar documentos pessoais e caneta.

Inaugurado em 2022 na cidade, o grande Centro de Distribuição do grupo fica na Rua Lourenço Chofi, nº 590, no Jardim São Francisco, paralelo à Via Anhanguera.

O Grupo Santa Cruz é especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal e dono de marcas como a Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR. A Santa Cruz, por exemplo, é considerada a segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil.

Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade para armazenar até 8 milhões de produtos, o complexo logístico da empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. É uma das mais de 25 grandes e médias empresas anunciadas na cidade desde 2021.

VAGAS NO PLT

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, já está recebendo currículos para a seleção de profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

Os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal www.novaodessa.sp.gov.br, na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado diretamente em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à unidade do Poupatempo Paulista inaugurada em 2023 na cidade.